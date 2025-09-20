Menu
SAÚDE

Nova diretriz liga obesidade ao coração e recomenda prevenção rigorosa

Diretriz estabelece três níveis de risco cardiovascular para pessoas com sobrepeso ou obesidade

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

20/09/2025 - 22:03 h
Pacientes adultos com sobrepeso ou obesidade devem ter com coração
Pacientes adultos com sobrepeso ou obesidade devem ter com coração -

Pacientes adultos com sobrepeso ou obesidade devem ter a saúde do coração avaliada de forma sistemática.

A recomendação faz parte da Diretriz Brasileira Baseada em Evidências de 2025 para o Manejo da Obesidade e Prevenção de Doenças Cardiovasculares, lançada nesta semana por cinco entidades médicas nacionais: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e Academia Brasileira do Sono (ABS).

O documento prevê que pacientes de 30 a 79 anos com sobrepeso ou obesidade, mesmo sem histórico de doença cardiovascular, devem passar por avaliação de risco por meio do escore Prevent. A ferramenta estima a probabilidade de infarto, AVC e insuficiência cardíaca nos dez anos seguintes.

Classificação de risco

A diretriz estabelece três níveis de risco cardiovascular para pessoas com sobrepeso ou obesidade:

Baixo: IMC abaixo de 40, idade menor que 30 anos, sem fatores de risco; ou risco inferior a 5% em dez anos pelo escore Prevent.

Moderado: IMC abaixo de 40, sem eventos cardiovasculares prévios, mas com fatores de risco; ou risco entre 5% e 20% pelo escore Prevent.

Alto: histórico de infarto, AVC, doença arterial periférica ou diabetes tipo 2 há mais de dez anos; risco acima de 20% pelo escore Prevent; ou escore de cálcio coronário elevado.

Também há uma categoria específica para risco de insuficiência cardíaca, que inclui pessoas com IMC acima de 40, apneia do sono grave, obesidade associada a diabetes e hipertensão, além de casos já diagnosticados da doença.

Canetas emagrecedoras entram na diretriz

O documento ainda aborda o uso dos medicamentos agonistas GLP-1, conhecidos como canetas emagrecedoras. Entre eles estão a liraglutida e a semaglutida, que têm mostrado eficácia não apenas na perda de peso, mas também na redução do risco cardiovascular.

A recomendação é que a liraglutida seja considerada para adultos com sobrepeso ou obesidade e risco moderado ou alto. Já a semaglutida é indicada para pessoas com IMC a partir de 27, sem diabetes, mas com doença cardiovascular estabelecida, visando prevenir mortes, infartos e AVCs.

Outras recomendações

Além dos medicamentos, a diretriz reforça a importância da perda de peso associada à melhora de condições específicas.

O documento destaca benefícios como a remissão da apneia obstrutiva do sono em pacientes obesos e a melhora da função cardíaca e da qualidade de vida em pessoas com insuficiência cardíaca já estabelecida.

