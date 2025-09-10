TRE muda local de votação em bairros de Salvador; confira

TRE mudou 11 seções eleitorais de local de votação - Foto: Reprodução TRE Bahia

Com o objetivo de garantir mais conforto e acessibilidade a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) transferiu 11 seções eleitorais dos bairros de São Caetano e Capelinha de São Caetano para a Escola Municipal Maria de Lourdes Santana Alves, que fica na Rua Padre Antônio Vieira, na Capelinha de São Caetano.

A unidade, que passou por reformas recentemente, possui estrutura inclusiva como rampas de acesso, elevador e banheiros adaptados. Com a mudança, válida para o próximo pleito de 2026, foram extintas sete seções - 312, 313, 314, 315, 316, 327 e 534 -, que funcionavam no Centro Municipal de Educação Infantil Mosa Berbert, também situado na mesma rua onde funciona a nova escola.

Além disso, outras quatro seções -331, 332, 333 e 334 -, que funcionavam na Escola Municipal Batista de São Caetano, na Rua Aristóteles Góes, S/N, em São Caetano, também foram transferidas.

De acordo com dados do TRE-BA, a 15ª Zona Eleitoral reúne 89.284 eleitores. Além dos bairros de São Caetano e Capelinha de São Caetano, a zona também abrange moradores do Arraial do Retiro, Arraial do Retiro Cabula, Boa Vista de São Caetano, Boa Vista do Lobato, Bom Juá, Lobato, Parque São Bartolomeu e Península do Joanes.

O TRE-BA orienta que os eleitores verifiquem com antecedência seus locais de votação, por meio do site oficial do tribunal ou pelo aplicativo e-Título. A mudança tem como objetivo assegurar o pleno acesso ao voto, fortalecendo a inclusão e o exercício da cidadania.