LUTO

Ex-presidente do TJ-BA, Carlos Alberto Dultra Cintra morre aos 82 anos

Desembargador aposentado também comandou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/02/2026 - 9:06 h

Desembargador aposentado Carlos Alberto Dultra Cintra
Desembargador aposentado Carlos Alberto Dultra Cintra -

O ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra, morreu aos 82 anos na madrugada desta terça-feira, 24, em Salvador. O magistrado, que estava aposentado, também comandou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

A família não informou as causas da morte do magistrado, mas o sepultamento está previsto para ocorrer nesta quarta-feira, 25, às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Trajetória

Nascido em Ipirá (centro-norte da Bahia), Carlos Cintra foi concursado e nomeado Promotor de Justiça na Comarca de Ubatã (sul do estado), em abril de 1969.

Em seguida, foi promovido para a Comarca de Catu, na Região Metropolitana de Salvador, em setembro de 1974, e para a Comarca da capital, em janeiro de 1978.

Chefia do MP e chegada ao TJ-BA

O desembargador também ocupou o cargo de Procurador de Justiça, outubro de 1985, e foi membro do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia (MP-BA), em dezembro de 1987, onde foi chefe de gabinete até janeiro de 1990.

Carlos Cintra também foi eleito Procurador Geral da Justiça, em junho de 1991 e reeleito em 1993. Um ano depois, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia.

Membro do Conselho da Magistratura entre 1994 e 1995, o desembargador foi presidente do TJ entre 2002 e 2004.

Em seguida, Carlos Cintra também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia por dois anos e vice-presidente por dois mandados, entre 2006-2008, 2010-2012.

Carlos Alberto Dultra Cintra desembargador Morte TJBA

x