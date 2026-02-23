TJ-BA abre inscrições para 831 vagas com salários de até R$ 11,1 mil

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) abre nesta segunda-feira, 23, as inscrições para o processo seletivo simplificado que vai preencher até 831 vagas para o cargo de Juiz Leigo nos Juizados Especiais do estado.



Os interessados devem se inscrever até as 18h de 26 de março, que deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do certame.

O edital foi divulgado pelo TJ-BA, no Diário da Justiça Eletrônico do último dia 3. Conforme o documento, a seleção prevê a formação de até 831 cadastros de reserva, com percentuais destinados a pessoas com deficiência (5%) e candidatos negros (30%).

O valor da remuneração dos Juízes Leigos será de até R$ 11.135,67 para uma jornada de trabalho limitada a 30 horas semanais em turno definido pela unidade de atuação.

A taxa de inscrição será de R$ 120, com possibilidade de solicitação de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), dentro do prazo estabelecido no edital.

Quadro de vagas para o cargo de Juíz Leigo

Ampla concorrência: 540;

Candidatos com deficiência: 42;

Candidatos negros: 249;

Total: 831.