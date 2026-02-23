Menu
VAGAS DE EMPREGO

Grande rede de perfumaria abre vagas remotas para Jovem Aprendiz

As vagas de emprego variam entre remotas e híbridas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 7:48 h

As oportunidades estão disponíveis até março
As oportunidades estão disponíveis até março

O Grupo Boticário abriu vagas para a nova edição do Programa Jovem Aprendiz 2026. Com inscrições liberadas desde 18 de fevereiro, e que seguem até o dia 31 de março, as oportunidades variam entre as modalidades presencial, híbrido e remoto na Bahia.

Segundo informações divulgadas pela própria empresa, jovens de 18 a 22 anos podem se candidatar de forma online, através do site oficial do programa. Com vagas para todo o Brasil, o salário é de R$ 1.143,00.

O cargo também conta com auxílio transporte, assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, day off de aniversário, cartão de natal, wellhub e descontos nos produtos da empresa.

“O Programa Jovem Aprendiz do Grupo Boticário cria oportunidades para que a beleza transforme vidas. Voltado a jovens diversos em situação de baixa renda e/ou vulnerabilidade, promove inclusão social e desenvolvimento profissional”, informou o grupo no anúncio das vagas.

x