ALBA abre 2026 com foco em blindar produtividade do ano eleitoral

Siga o A TARDE no Google

Encontro reforçou alinhamento entre gestão da Casa e lideranças partidárias - Foto: Divulgação

Na primeira reunião deliberativa de 2026, realizada na manhã desta terça-feira, 24, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) traçou a estratégia para o primeiro semestre legislativo. O objetivo central é garantir que a movimentação política das eleições deste ano não paralise as atividades da Casa.

Sob o comando da deputada Ivana Bastos (PSD), os dirigentes decidiram manter o cronograma de votações regimentais todas as terças-feiras.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O encontro contou com a participação estratégica do líder da bancada governista, Rosemberg Pinto (PT), reforçando o alinhamento entre a gestão da Casa e as lideranças partidárias.

Rigor técnico

Uma das principais definições da reunião foi o fortalecimento das comissões temáticas. A orientação é que todas as proposições passem obrigatoriamente pela análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, em seguida, pelo colegiado de mérito específico.

A medida visa reduzir a utilização de dispositivos regimentais que permitem levar projetos diretamente ao plenário sem o parecer prévio das comissões.

De acordo com a presidência, o objetivo é garantir um debate técnico mais qualificado, permitindo que os deputados aprimorem os textos através de emendas antes da votação definitiva.

Pauta e honrarias

Ivana Bastos ressaltou que a ALBA possui uma extensa pauta de projetos de autoria dos parlamentares e dos demais poderes para serem apreciados até o fim de junho.

“O conjunto dos parlamentares está consciente da responsabilidade. Vamos trabalhar para impedir a interrupção dos trabalhos, apesar das atividades extras exigidas num ano eleitoral”, afirmou a parlamentar.

Como primeiro resultado prático do encontro, a Mesa aprovou cinco projetos de concessão de Título de Cidadão Baiano e da Comenda 2 de Julho, as maiores honrarias do estado, que agora seguem para a ratificação final no plenário.