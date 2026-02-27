Menu
ELEIÇÕES 2026

Fernando Haddad cede à pressão e vai disputar eleição em São Paulo

Presidente Lula e Fernando Haddad conversaram na quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada, durante jantar

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/02/2026 - 8:58 h

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad aceitou pedido de Lula para concorrer ao Governo de São Paulo
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad aceitou pedido de Lula para concorrer ao Governo de São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), será o candidato do presidente Lula (PT) na disputa ao Governo de São Paulo. Após meses afirmando que ficaria nos bastidores atuando principalmente na campanha à reeleição do petista, ele cedeu à pressão e mudou de ideia.

A decisão foi tomada após um jantar entre Haddad e Lula no Palácio do Planalto, na quinta-feira, 26. Conforme o Estadão, o titular da Fazenda afirmou a aliados que nunca poderia negar um pedido de Lula.

Sucessão de Lula

Oficialmente, Haddad não assume a candidatura, mas deixará o governo no fim deste mês ou no início de abril para disputar o Bandeirantes. Ele é considerado o sucessor natural de Lula no PT, a partir de 2030, e sua entrada no páreo dará essa sinalização.

Leia Também:

CPMI do INSS: base de Lula tenta barrar quebra de sigilo de Lulinha
Recado a Neymar? Lula avisa que Seleção não terá convocação "por nome"
Saída de Haddad do governo ainda depende de reunião entre Trump e Lula
Haddad recua e diz que não tem data para deixar ministério

Em 2022, o petista perdeu a disputa ao Palácio dos Bandeirantes para Tarcísio de Freitas (Republicanos). Mas, de acordo com cálculos sempre lembrados pelo PT, Lula só ganhou a eleição do então presidente Jair Bolsonaro, naquele ano, porque conseguiu obter mais votos na capital paulista. E esse crédito é atribuído a Haddad.

Palanque em Minas Gerais

Além de São Paulo, Lula também vai conseguir montar o palanque eleitoral à sua forma em Minas Gerais. O petista deve se reunir mais uma vez com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e espera acertar com ele os detalhes finais para sua candidatura.

Com os dois cenários ajustados, a tendência é a de que o vice de Lula (PT) siga sendo Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Tags:

eleições Fernando Haddad Lula Rodrigo Pacheco

x