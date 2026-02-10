Menu
POLÍTICA
NOVO PRAZO

Haddad recua e diz que não tem data para deixar ministério

Previsão do ministro era deixar o comanda da Fazenda em fevereiro

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

10/02/2026 - 16:40 h

Haddad vai deixar Fazenda para se dedicar a campanha.
Haddad vai deixar Fazenda para se dedicar a campanha. -

O ministro Fernando Haddad (Fazenda), disse que ainda não definiu uma data para sua saída do comando da pasta. O chefe da equipe econômica do governo Lula vinha falando que poderia deixar a pasta até o fim de fevereiro.

Durante participação em uma conferência promovida pelo BTG Pactual, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 10, Haddad disse que o presidente pediu mais algumas entregas.

“Não data ainda. Ontem eu estive com o presidente Lula, que ainda me pediu algumas coisas na ‘saideira’ e eu vou atender o presidente”, despistou o ministro ao ser questionado sobre quando seria sua despedida.

“Estou terminando umas coisas importantes, inclusive junto ao Ministério da Justiça, na área da segurança. Tem uma série de coisas que eu estou tocando”, explicou Haddad.

Leia Também:

Haddad faz coro por superchapa petista na Bahia; veja
Nome de peso do PT aposta em Haddad para sucessão de Lula
Planos de Lula esbarram em negativa de Haddad para 2026

Número 2 no comando

Com a saída de Haddad, o principal cotado para o seu lugar é considerado o "CEO" do Ministério, o secretário-executivo a pasta, Dario Durigan.

Atualmente, segundo à Folha, ele já vem dando as cartas no órgão com as férias de Haddad, até o próximo sábado, 11. É Durigan quem organiza os fluxos, delega tarefas, faz cobranças e centraliza as informações dos diversos temas da pasta.

Tags:

conferência BTG Pactual Dario Durigan Fernando Haddad governo Lula Ministério da Fazenda saída do ministro

