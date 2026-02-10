Haddad recua e diz que não tem data para deixar ministério

Siga o A TARDE no Google

Haddad vai deixar Fazenda para se dedicar a campanha. - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ministro Fernando Haddad (Fazenda), disse que ainda não definiu uma data para sua saída do comando da pasta. O chefe da equipe econômica do governo Lula vinha falando que poderia deixar a pasta até o fim de fevereiro.

Durante participação em uma conferência promovida pelo BTG Pactual, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 10, Haddad disse que o presidente pediu mais algumas entregas.

“Não data ainda. Ontem eu estive com o presidente Lula, que ainda me pediu algumas coisas na ‘saideira’ e eu vou atender o presidente”, despistou o ministro ao ser questionado sobre quando seria sua despedida.

“Estou terminando umas coisas importantes, inclusive junto ao Ministério da Justiça, na área da segurança. Tem uma série de coisas que eu estou tocando”, explicou Haddad.

Número 2 no comando

Com a saída de Haddad, o principal cotado para o seu lugar é considerado o "CEO" do Ministério, o secretário-executivo a pasta, Dario Durigan.

Atualmente, segundo à Folha, ele já vem dando as cartas no órgão com as férias de Haddad, até o próximo sábado, 11. É Durigan quem organiza os fluxos, delega tarefas, faz cobranças e centraliza as informações dos diversos temas da pasta.