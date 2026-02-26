Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Saída de Haddad do governo ainda depende de reunião entre Trump e Lula

Encontro está previsto para acontecer em março

Agência Brasil

Por Agência Brasil

26/02/2026 - 6:11 h | Atualizada em 26/02/2026 - 12:51

Imagem ilustrativa da imagem Saída de Haddad do governo ainda depende de reunião entre Trump e Lula
-

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a data de sua saída do governo está dependendo da possível viagem do presidente Lula aos Estados Unidos para reunião com o presidente americano, Donald Trump.

Em entrevista a jornalistas, Haddad disse que pretende se reunir com Lula nesta quinta, 26, para definir se integrará a comitiva presidencial. A expectativa é de que o encontro bilateral ocorra entre os dias 15 e 20 de março, embora ainda não haja confirmação oficial.

“Se eu for [viajar], a data de saída é uma, se eu não for, a data é outra”, declarou o ministro na portaria do Ministério da Fazenda, após retornar da Índia e da Coreia do Sul, onde acompanhou o presidente Lula.

Haddad pode serguir outro rumo

Desde o fim de 2025, Haddad indica a intenção de deixar a pasta para colaborar com a campanha de reeleição de Lula. Inicialmente, ele cogitou deixar o cargo ainda em fevereiro, mas a mudança deve ficar para meados de março.

Antes de sair, o ministro pretende concluir estudos sobre alternativas de financiamento para a proposta de tarifa zero no transporte público, que devem ser apresentados até abril, e a regulamentação sobre a tributação de criptoativos.

Sucessão

O nome mais cotado para assumir o comando da Fazenda é o do atual secretário-executivo da pasta, Dario Durigan. Caso a mudança se confirme, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, assumirá a secretaria-executiva.

Apesar de descartar publicamente candidatura nas eleições deste ano, Haddad enfrenta pressão dentro do PT para disputar o governo de São Paulo ou uma das duas vagas para o Senado no estado. O ministro, no entanto, continua a dar declarações de que não quer disputar as próximas eleições.

Tags:

eleições 2026 Fernando Haddad Ministro da Fazenda reforma tributária Tarifa Zero Transporte Viagem do Lula

