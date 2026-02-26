Menu
ELEIÇÕES

Jerônimo diz que chapa governista ainda não está fechada: “Construindo"

Governador da Bahia concedeu entrevista à Rádio A TARDE FM

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/02/2026 - 8:46 h | Atualizada em 26/02/2026 - 9:58

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou na manhã desta quinta-feira, 26, que a chapa majoritária governista para a disputa estadual ainda não está definida.

Em entrevista à Rádio A TARDE FM, ele disse que a composição segue em construção e deve ser fechada até março.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ainda estamos em construção. Não precisamos nos adiantar. Estamos dialogando. Não vou dizer que haverá mudanças, mas temos até março para decidir”, afirmou.

A declaração ocorre após o ruído na base no início da semana, quando o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, antecipou publicamente a possível composição da chapa antes de um anúncio oficial do governador.

A formação seria:

  • Jerônimo Rodrigues (candidato à reeleição ao governo)
  • Geraldo Júnior (vice-governador)
  • Jaques Wagner (candidato ao Senado)
  • Rui Costa (candidato ao Senado)

Questionado sobre eventual desentendimento com Wagner, o governador negou qualquer atrito.

“Jaques Wagner é um cuidador do grupo, assim como Otto Alencar. A gente se entende. Não houve exagero, nem insatisfação”, garantiu.

Jerônimo disse ainda que pretende se reunir com o conselho político neste fim de semana para retomar as discussões sobre a chapa.

“Pretendo, neste fim de semana, sentar com minha equipe para marcar uma agenda com o conselho político e resolver essa questão”, concluiu.

x