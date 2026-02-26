Jerônimo diz que chapa governista ainda não está fechada: “Construindo"

Siga o A TARDE no Google

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Flickr/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou na manhã desta quinta-feira, 26, que a chapa majoritária governista para a disputa estadual ainda não está definida.

Em entrevista à Rádio A TARDE FM, ele disse que a composição segue em construção e deve ser fechada até março.

“Ainda estamos em construção. Não precisamos nos adiantar. Estamos dialogando. Não vou dizer que haverá mudanças, mas temos até março para decidir”, afirmou.

A declaração ocorre após o ruído na base no início da semana, quando o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, antecipou publicamente a possível composição da chapa antes de um anúncio oficial do governador.

A formação seria:

Jerônimo Rodrigues (candidato à reeleição ao governo)

(candidato à reeleição ao governo) Geraldo Júnior (vice-governador)

(vice-governador) Jaques Wagner (candidato ao Senado)

(candidato ao Senado) Rui Costa (candidato ao Senado)

Questionado sobre eventual desentendimento com Wagner, o governador negou qualquer atrito.

“Jaques Wagner é um cuidador do grupo, assim como Otto Alencar. A gente se entende. Não houve exagero, nem insatisfação”, garantiu.

Jerônimo disse ainda que pretende se reunir com o conselho político neste fim de semana para retomar as discussões sobre a chapa.

“Pretendo, neste fim de semana, sentar com minha equipe para marcar uma agenda com o conselho político e resolver essa questão”, concluiu.