HOME > POLÍTICA
DEFINIÇÃO

Wagner sela chapa e confirma dobradinha Jerônimo-Geraldo

Petista minimiza saída de Angelo Coronel e define candidaturas ao Senado

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/02/2026 - 18:24 h

Definição ocorre em momento de ajustes internos na base aliada
O cenário eleitoral na Bahia para o pleito deste ano está oficialmente desenhado. Em discurso nesta sexta-feira, 20, na cidade de Irecê, o senador Jaques Wagner (PT) revelou que a composição do grupo governista está definida e vai apostar na continuidade.

A chapa vai ser encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), tendo novamente Geraldo Júnior (MDB) como candidato a vice-governador, repetindo a aliança que saiu vitoriosa nas urnas em 2022.

A definição ocorre em um momento de ajustes internos na base aliada. Wagner aproveitou a oportunidade para comentar o recente mal-estar entre os senadores Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel, episódio que culminou na "saída" de Coronel.

Apesar do desgaste público, o petista optou pela via da diplomacia: “Desejo boa sorte, não desejo mal a ninguém”, declarou, sinalizando um esforço para evitar que o conflito fragilize o arco de alianças.

Nomes para Senado

Além da chapa majoritária para o Executivo, o senador garantiu que as vagas para o Legislativo Federal também estão pacificadas dentro do grupo. De acordo com Wagner, os nomes para o Senado vão ser o dele próprio e o do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Ao destacar o peso político do MDB na Bahia, Wagner reforçou que a estratégia de campanha vai ser pautada pelo debate programático. O líder petista assegurou que o grupo deve passar longe de ataques pessoais ou de uma tônica negativa, focando na consolidação do projeto político que governa o estado.

aliança política Bahia campanha eleitoral eleições 2023 Governo da Bahia JAQUES WAGNER

