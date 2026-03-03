Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRAVE

Jovem é esfaqueada e queimada após recusar namorar colega de trabalho

Agressor teria sido demitido da empresa há 30 dias, mas continuava perseguindo a vítima

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/03/2026 - 10:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é esfaqueada e queimada após recusar namorar colega de trabalho
-

Uma jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de feminicídio, nesta segunda-feira, 2, pelo ex-colega de trabalho, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A auxiliar administrativa Mariele Vitória Alves de Lima foi esfaqueada e teve parte do corpo queimado, após recusar a se relacionar com o agressor.

A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração. O quadro de saúde é considerado estável.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O homem, identificado como José Leonardo Pereira da Silva, teria sido demitido da empresa há cerca de 30 dias. No entanto, ele invadiu o local e atacou a mulher com golpes de faca e, em seguida, jogou "thinner", uma mistura de solventes orgânicos usada para diluir tintas, sobre ela e ateou fogo.

Leia Também:

Matrículas e compras online abrem brecha para golpes digitais; entenda
Suspeitos morrem em confronto após fazerem família refém em Santa Cruz
Adolescente planejou estupro coletivo contra ex-namorada

Entenda a perseguição

De acordo com familiares de Mariele, os dois trabalhavam juntos há um tempo e, com a convivência, José se apaixonou por ela e expressou o desejo de ter um relacionamento. Como a jovem não tinha interesse e nutria uma desconfiança por ele, decidiu nem mesmo ser amiga dele, iniciando um afastamento.

Segundo os relatos, mesmo sabendo que a vítima não queria nenhum tipo de relacionamento, ele continuava insistindo e chegou a seguir familiares dela nas redes sociais, levando Mariele a bloqueá-lo.

Prisão do suspeito

Após o crime, o suspeito foi localizado por policiais militares na casa onde mora, com cortes na barriga e no braço. Com ele, estava o celular da vítima, escondido debaixo da cama.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime feminicídio Jaboatão dos Guararapes Recife Tentativa de Feminicídio violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x