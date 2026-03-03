Jovem é esfaqueada e queimada após recusar namorar colega de trabalho

- Foto: Reprodução

Uma jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de feminicídio, nesta segunda-feira, 2, pelo ex-colega de trabalho, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A auxiliar administrativa Mariele Vitória Alves de Lima foi esfaqueada e teve parte do corpo queimado, após recusar a se relacionar com o agressor.

A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração. O quadro de saúde é considerado estável.

O homem, identificado como José Leonardo Pereira da Silva, teria sido demitido da empresa há cerca de 30 dias. No entanto, ele invadiu o local e atacou a mulher com golpes de faca e, em seguida, jogou "thinner", uma mistura de solventes orgânicos usada para diluir tintas, sobre ela e ateou fogo.

Entenda a perseguição

De acordo com familiares de Mariele, os dois trabalhavam juntos há um tempo e, com a convivência, José se apaixonou por ela e expressou o desejo de ter um relacionamento. Como a jovem não tinha interesse e nutria uma desconfiança por ele, decidiu nem mesmo ser amiga dele, iniciando um afastamento.

Segundo os relatos, mesmo sabendo que a vítima não queria nenhum tipo de relacionamento, ele continuava insistindo e chegou a seguir familiares dela nas redes sociais, levando Mariele a bloqueá-lo.

Prisão do suspeito

Após o crime, o suspeito foi localizado por policiais militares na casa onde mora, com cortes na barriga e no braço. Com ele, estava o celular da vítima, escondido debaixo da cama.