Plano de massacre em escola é impedido por operação da Polícia Federal

Homem detido permanece à disposição da Justiça - Foto: Polícia Federal/divulgação

Um homem foi preso no município de Tracuateua, no Pará, após a Polícia Federal descobrir planos para um ataque a uma escola local. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 2, durante a Operação School Safe, criada para impedir que o crime se concretizasse.

As investigações apontaram que o suspeito fazia parte de um grupo virtual internacional. Mensagens encontradas indicavam ameaças a familiares, incitação à violência, apologia a massacres e até tentativa de envolver menores em atividades criminosas. Também havia referências à compra de armas e explosivos.

Devido à gravidade dos fatos e ao risco de destruição de provas digitais, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva do homem, autorizando ainda buscas em seus locais de residência e trabalho, além da quebra de sigilos telemáticos.

O suspeito foi levado ao presídio de Bragança, onde permanecerá à disposição da Justiça, enquanto a PF continua monitorando as atividades do grupo on-line.