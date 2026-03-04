INTOLERÂNCIA
Homem é preso por tentativa de homicídio contra líder religioso na RMS
Outros suspeitos são investigados pelo crime
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Um homem foi preso por tentativa de homicídio, intolerância religiosa e ameaças contra um líder religioso do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira, 3.
Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra outros suspeitos. A principal linha de investigação para a motivação dos crimes tem ligação com denúncias acerca de uma obra irregular nas proximidades do terreiro onde a vítima atua.
O religioso realizou cerca de 10 registros a respeito da possível irregularidade da construção, em um órgão fiscalizador. Na última quinta-feira, 26, ele se reuniu com secretários de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando investigações sobre as ameaças.
Leia Também:
Entenda a investigação
A denúncia aponta que o homem preso no Centro de Camaçaritentou entrar no imóvel com o objetivo de cometer o homicídio. Durante as investigações, foram apreendidos:
- Duas pistolas calibre 9 mm e 380;
- munições dos mesmos calibres;
- carregadores de munições;
- réplicas de armas de fogo e distintivos;
- algemas;
- vestimenta, calçado e capacete utilizados na ação;
- armas brancas;
- armas de choque;
- motocicleta com dados identificadores adulterados também utilizada no crime.
Os outros suspeitos de envolvimento nos crimes continuam sendo investigados. A partir do material e da prisão, a investigação avançará para a identificação e prisão dos possíveis envolvidos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes