Homem é preso por tentativa de homicídio contra líder religioso na RMS

Um homem foi preso por tentativa de homicídio, intolerância religiosa e ameaças contra um líder religioso do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira, 3.

Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra outros suspeitos. A principal linha de investigação para a motivação dos crimes tem ligação com denúncias acerca de uma obra irregular nas proximidades do terreiro onde a vítima atua.

O religioso realizou cerca de 10 registros a respeito da possível irregularidade da construção, em um órgão fiscalizador. Na última quinta-feira, 26, ele se reuniu com secretários de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando investigações sobre as ameaças.

Entenda a investigação

A denúncia aponta que o homem preso no Centro de Camaçaritentou entrar no imóvel com o objetivo de cometer o homicídio. Durante as investigações, foram apreendidos:

Duas pistolas calibre 9 mm e 380;

munições dos mesmos calibres;

carregadores de munições;

réplicas de armas de fogo e distintivos;

algemas;

vestimenta, calçado e capacete utilizados na ação;

armas brancas;

armas de choque;

motocicleta com dados identificadores adulterados também utilizada no crime.

Os outros suspeitos de envolvimento nos crimes continuam sendo investigados. A partir do material e da prisão, a investigação avançará para a identificação e prisão dos possíveis envolvidos.