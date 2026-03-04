Menu
POLÍCIA
INTOLERÂNCIA

Homem é preso por tentativa de homicídio contra líder religioso na RMS

Outros suspeitos são investigados pelo crime

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/03/2026 - 7:28 h

Um homem foi preso por tentativa de homicídio, intolerância religiosa e ameaças contra um líder religioso do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira, 3.

Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra outros suspeitos. A principal linha de investigação para a motivação dos crimes tem ligação com denúncias acerca de uma obra irregular nas proximidades do terreiro onde a vítima atua.

O religioso realizou cerca de 10 registros a respeito da possível irregularidade da construção, em um órgão fiscalizador. Na última quinta-feira, 26, ele se reuniu com secretários de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando investigações sobre as ameaças.

Entenda a investigação

A denúncia aponta que o homem preso no Centro de Camaçaritentou entrar no imóvel com o objetivo de cometer o homicídio. Durante as investigações, foram apreendidos:

  • Duas pistolas calibre 9 mm e 380;
  • munições dos mesmos calibres;
  • carregadores de munições;
  • réplicas de armas de fogo e distintivos;
  • algemas;
  • vestimenta, calçado e capacete utilizados na ação;
  • armas brancas;
  • armas de choque;
  • motocicleta com dados identificadores adulterados também utilizada no crime.

Os outros suspeitos de envolvimento nos crimes continuam sendo investigados. A partir do material e da prisão, a investigação avançará para a identificação e prisão dos possíveis envolvidos.

Bahia camaçari crime intolerância religiosa Líder religioso Polícia rms Tentativa de Homicídio

x