Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO PESCADOS

Semana Santa: venda peixes e frutos do mar é investigada em Salvador

Ação visa fiscalizar e coibir a comercialização irregular durante o período

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/03/2026 - 9:00 h | Atualizada em 06/03/2026 - 9:17

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Semana Santa: venda peixes e frutos do mar é investigada em Salvador
-

Com a proximidade da Semana Santa, peixes e frutos do mar entraram na mira de uma ação integrada em Salvador, nesta sexta-feira, 6. Deflagrada por órgãos do Estado e Município, a Operação Pescados visa fiscalizar e coibir a comercialização irregular durante o período.

Durante as ações, são verificadas:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Condições sanitárias;
  • Estado de conservação;
  • Exposição;
  • Condições de consumo dos produtos;
  • Obediência ao Código de Defesa do Consumidor;
  • Ordenamento público dos pontos comerciais;
  • Possibilidade de práticas criminosas.

Órgãos que atuam na operação

As ações contam com a atuação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM), Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Visa/SMS), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Leia Também:

Circulação de ônibus segue suspensa no bairro da Santa Cruz nesta sexta
Homem é preso após tentar desativar tornozeleira com “chupa-cabra”
PM prepara operação com quase 500 policiais para o clássico BaVi

Relembre a Operação Pescados 2025

Dois homens foram presos em flagrante durante a Operação Pescados. Na ocasião,foram apreendidas 41 máquinas caça-níqueis, um revólver, dinheiro, uma faca e máquinas de cartões foram apreendidos.

As fiscalizações ocorreram nas feiras de São Joaquim e Sete Portas. No local, foram resgatados amostras de peixes e camarões armazenados de forma inadequada, além de exemplares juvenis de caranguejo, cuja captura e comercialização são proibidas por legislação ambiental.

A ação resultou também na condução de mais cinco pessoas e em apreensões relacionadas a crimes contra a saúde pública, porte ilegal de arma de fogo e contravenção penal.

Entre eles, um suspeito foi preso com uma pistola municiada, localizada no interior de um veículo utilizado por ele, e o outro homem por comércio irregular de mercadorias impróprias para consumo. Cinco mulheres foram conduzidas para a delegacia, sendo autuadas por contravenção penal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Operação Pescados Polícia Salvador semana santa venda ilegal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x