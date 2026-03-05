FLAGRANTE
Homem é preso após tentar desativar tornozeleira com “chupa-cabra”
O rapaz foi detido em flagrante e encaminhado ao sistema prisional
Por Franciely Gomes
Um homem foi preso nesta quarta-feira, 4, após tentar desativar uma tornozeleira eletrônica usando um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”. O caso aconteceu em Samambaia, no Distrito Federal, e o suspeito foi detido em flagrante.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), os policiais identificaram a irregularidade na localização do rapaz e acionaram a ocorrência.
Ao chegar no local, eles encontraram o bloqueador conectado a uma bateria portátil, a fim de impedir que o equipamento transmitisse a localização do homem, que foi encaminhado ao sistema prisional do Distrito Federal.
Ele respondia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora será julgado por descumprimento de medida restritiva e fraude no sistema de monitoração eletrônica.
O que é um "chupa-cabra"?
O “chupa-cabra” é um dispositivo bloqueador usado comumente para roubar dados de cartões bancários e senhas. Ele costuma ser instalado ilegalmente em caixas eletrônicos e possui microcâmeras que copiam as informações da vítima.
Durante as ações em bancos, o item costuma ser associado a uma estrutura que imita a parte frontal do caixa eletrônico, onde os clientes colocam o cartão do banco. Caso esteja preso a máquina, sua detecção a olho nu se torna difícil.
