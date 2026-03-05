Adolescente acusado de estupro coletivo no RJ segue foragido; entenda

Câmeras de segurança do prédio registraram o momento da chegada e saída dos jovens ao prédio - Foto: Reprodução

Um dos suspeitos de estuprar uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro segue foragido, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. O crime foi cometido por cinco jovens, sendo que quatro deles têm 18 anos ou mais e já foram presos, enquanto o último suspeito, de 17 anos, ainda não foi localizado.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 5, em endereços ligados ao adolescente, nos bairros de Copacabana, na Zona Sul, e São Cristóvão, na Zona Norte da capital. Além da participação no crime, o jovem é acusado de ter planejado a ação.

Segundo a polícia, a investigação indica que o adolescente tinha um relacionamento com a vítima e foi o responsável por atraí-la a um apartamento em Copacabana, onde os outros homens, agora presos, já estavam.

O jovem também é mencionado como mentor em outro caso, que foi relatado na delegacia depois da repercussão do primeiro. Este episódio teria acontecido em 2023, quando suspeito e vítima tinham 14 anos.

Diante da gravidade da ação, mas por ainda se tratar de um menor de idade, o Ministério Público concordou com a internação do adolescente considerado infrator nesta quinta-feira (5), e o juízo da Vara de Infância e Juventude acatou o pedido.

O pedido de internação do adolescente gerou embate entre a Justiça do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, expostos em notas divulgadas nesta quinta.

Entrave judicial

Segundo comunicado do Tribunal de Justiça do estado, houve "sucessivos erros" da Polícia Civil e tentativas de burlar o "princípio do juiz natural", o que daria margem para a nulidade de todo o processo.

Entre as possíveis falhas citadas estaria o envio do inquérito ao 5° Juizado de Violência Doméstica da Capital, sendo que o caso deveria ter sido enviado à Vara da Criança e Adolescente. Além do destinatário errado, o tribunal diz que não havia, no inquérito, pedido de prisão ou busca e apreensão nem solicitação de urgência.

Por sua vez, a Polícia Civil disse em nota que seguiu o trâmite regular e que a investigação foi realizada "com rigor técnico, celeridade e absoluto compromisso com a responsabilização dos envolvidos".

Outros suspeitos

Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho foram presos na terça-feira, 3, enquanto Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti foram presos na quarta, 4.

Os advogados de Vitor Hugo e João Gabriel negam a participação no crime, já os advogados dos demais não foram encontrados.