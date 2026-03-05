PM prepara operação com quase 500 policiais para o clássico BaVi

Policiais na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | PM

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) preparou uma operação com 495 agentes escalados para a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória. O clássico BaVi acontecerá neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A divulgação do planejamento operacional ocorreu na manhã desta quinta, 5, na reunião preparatória para o jogo, que aconteceu na sede do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe), em Pituaçu. O encontro teve a participação de representantes do Ministério Público, de torcidas organizadas, clubes de futebol, Polícia Civil, Poder Judiciário, órgãos municipais e estaduais.

Além do Bepe, o policiamento para o clássico contará com equipes do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), Comando de Inteligência (Coint), do Batalhão de Polícia de Choque, Grupamento Aéreo (Graer), Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), Esquadrão de Polícia Montada, Esquadrão de Motociclistas Águia, Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO) e Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), além dos Comandos Regionais da capital.

Até o momento, 10 torcedores têm cumprido medidas judiciais na sede do Bepe. Eles precisam chegar duas horas antes do início da partida e só podem deixar a unidade da PM duas horas após o término do jogo.

Torcida única

Apesar do apelo da diretoria e torcida rubro-negra, a final do Baianão será disputada com torcida única. A decisão foi confirmada nesta terça-feira, 3, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que recusou o pedido de volta da torcida mista do Vitória sob justificativa de que não há garantias plenas para a segurança e integridade física dos torcedores no clássico.

O debate ganhou peso no último domingo, 1º, quando o presidente Fábio Mota pediu publicamente o fim da torcida única após a classificação do Leão à final do Campeonato Baiano. A partida será disputada com mando de campo do Bahia, que teve melhor campanha na primeira fase do estadual.