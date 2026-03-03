MP-BA nega pedido do Vitória e final do Baianão terá torcida única

- Foto: Leticia Martins | ECBahia

A final do Campeonato Baiano será disputada com torcida única. A decisão foi confirmada nesta terça-feira, 3, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que recusou o pedido do Vitória sob a justificativa de que não há garantias plenas para a segurança e a integridade física dos torcedores no clássico.

O debate ganhou peso no último domingo, 1º, quando o presidente Fábio Mota pediu publicamente o fim da torcida única após a classificação do Vitória à final do Campeonato Baiano. A partida será disputada no próximo sábado, 8, às, na Arena Fonte Nova, com o mando de campo do Bahia, que teve melhor campanha.

Os clássicos BaVis são disputados sem torcida mista desde 2017, e desde então — com uma breve exceção de um jogo em 2018 —, 31 confrontos entre os rivais foram disputados dessa forma. A decisão foi motivada por um episódio que aconteceu em 2017, quando torcedores se envolveram em uma briga generalizada antes de clássico disputado na Fonte Nova.

Entenda o caso

Após a confusão, 45 pessoas foram apreendidas, um homem morreu e outro foi baleado em confusão no Dique do Tororó, região próxima do estádio. Após o episódio, a CBF determinou que os BaVis fossem disputados sem a presença da torcida visitante, em recomendação do MP-BA que durou seis jogos.

O confronto que tinha como objetivo ser marcado como a volta da torcida mista ou "clássico da paz", contudo, terminou briga generalizada entre jogadores no Barradão, e, fora dos gramados, uma confusão entre torcedores também foi registrada pela Polícia Militar.

Comunicado oficial do Vitória

O Vitória foi às suas redes sociais na noite desta terça-feira, 3, para informar a resposta da Federação Baiana de Futebol (FBF) e a recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia.

Confira:

"O Esporte Clube Vitória recebeu, nesta terça-feira (03), a resposta da Federação Baiana de Futebol sobre o pedido de presença de torcida visitante no clássico BAVI, que ocorrerá no próximo sábado (7), na Arena Fonte Nova. Segundo a FBF, o Ministério Público do Estado da Bahia recomendou a torcida única do time mandante para a partida, o que impede a presença dos nossos torcedores na final do Campeonato Baiano 2026".

