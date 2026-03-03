Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEFESA REFORÇADA

Bahia confirma retorno de Marcos Victor; zagueiro fica fora do Ba-Vi

Marcos Victor já treina com o Esquadrão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/03/2026 - 12:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Zagueiro retorna, mas não joga clássico
Zagueiro retorna, mas não joga clássico -

O Esporte Clube Bahia terá um reforço para a sequência da temporada: o zagueiro Marcos Victor, que estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal, retornou ao clube.

O jogador, que sequer chegou a estrear pelo time português, já treina normalmente no CT Evaristo de Macedo e ficará à disposição para os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, o zagueiro não poderá reforçar o Esquadrão na decisão do Campeonato Baiano contra o Vitória, neste sábado, 7, já que o prazo para inscrição de novos atletas na competição foi encerrado.

Leia Também:

Joia da base vira opção do Bahia para final do baiano contra o Vitória
Caio Alexandre joga o Ba-Vi? Saiba a situação do volante para a final
Bahia defende tabu de 45 anos em finais únicas contra o Vitória

O retorno de Marcos Victor foi confirmado pelo técnico Rogério Ceni no último sábado, 28. Durante coletiva após o triunfo sobre a Juazeirense, o treinador explicou a situação do defensor:

"O Marcos Victor voltou, mas ele não pode jogar o Campeonato Baiano porque saiu antes da data limite. Nós não esperávamos as duas lesões na mesma posição, e ainda uma terceira situação com o Gilberto, que fez uma cirurgia de apêndice", afirmou

O Esquadrão solicitou o retorno do zagueiro após uma sequência de problemas defensivos: o titular David Duarte e seu reserva imediato, Kanu, sofreram lesões, enquanto o lateral-direito Gilberto precisou passar por uma cirurgia de emergência devido a apendicite.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ba-vi Esporte Clube Bahia Marcos Victor mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zagueiro retorna, mas não joga clássico
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Zagueiro retorna, mas não joga clássico
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Zagueiro retorna, mas não joga clássico
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Zagueiro retorna, mas não joga clássico
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x