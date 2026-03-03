Bahia confirma retorno de Marcos Victor; zagueiro fica fora do Ba-Vi

Zagueiro retorna, mas não joga clássico - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia terá um reforço para a sequência da temporada: o zagueiro Marcos Victor, que estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal, retornou ao clube.

O jogador, que sequer chegou a estrear pelo time português, já treina normalmente no CT Evaristo de Macedo e ficará à disposição para os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

No entanto, o zagueiro não poderá reforçar o Esquadrão na decisão do Campeonato Baiano contra o Vitória, neste sábado, 7, já que o prazo para inscrição de novos atletas na competição foi encerrado.

O retorno de Marcos Victor foi confirmado pelo técnico Rogério Ceni no último sábado, 28. Durante coletiva após o triunfo sobre a Juazeirense, o treinador explicou a situação do defensor:

"O Marcos Victor voltou, mas ele não pode jogar o Campeonato Baiano porque saiu antes da data limite. Nós não esperávamos as duas lesões na mesma posição, e ainda uma terceira situação com o Gilberto, que fez uma cirurgia de apêndice", afirmou

O Esquadrão solicitou o retorno do zagueiro após uma sequência de problemas defensivos: o titular David Duarte e seu reserva imediato, Kanu, sofreram lesões, enquanto o lateral-direito Gilberto precisou passar por uma cirurgia de emergência devido a apendicite.