HOME > ESPORTES
INVICTO

Bahia defende tabu de 45 anos em finais únicas contra o Vitória

Tricolor sustenta retrospecto perfeito em decisões únicas no estadual

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/03/2026 - 8:30 h | Atualizada em 03/03/2026 - 9:46

Bahia sustenta hegemonia em finais únicas do Campeonato Baiano
Bahia sustenta hegemonia em finais únicas do Campeonato Baiano -

O Esporte Clube Bahia nunca perdeu uma final de Campeonato Baiano disputada em jogo único para o Esporte Clube Vitória e, neste sábado , 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, tentará manter o tabu histórico sobre o rival na decisão do Baianão.

Ao longo da história do clássico BaVi, tricolores e rubro-negros já se enfrentaram cinco vezes em finais de Campeonato Baiano decididas em partida única: 1947, 1958, 1974, 1975 e 1981. Em todas essas oportunidades, o Esquadrão sagrou-se campeão.

A última vez que a dupla BaVi disputou uma decisão estadual em confronto único foi há 45 anos, no Campeonato Baiano de 1981, quando o Tricolor de Aço venceu por 2 a 1.

Além do domínio absoluto nas decisões do Baianão, o clássico também foi disputado outras quatro vezes em finais de competições oficiais em jogo único pelo Torneio Início (1938, 1942, 1951 e 1964). Nesse recorte, o Tricolor também leva vantagem: são três conquistas para o Esquadrão e apenas uma para o Leão da Barra.

No total, considerando as nove finais oficiais em jogo único entre Bahia e Vitória, o Tricolor conquistou oito títulos, enquanto o rival venceu apenas uma vez. Das oito conquistas azul, vermelha e branca, três foram no Torneio Início e cinco no Campeonato Baiano.

Finais de competições oficiais em jogo único entre Bahia e Vitória*

  • 1938 – Torneio Início: Bahia 1x0
  • 1942 – Torneio Início: Vitória 0x0*
  • 1947 – Campeonato Baiano: Bahia 3x1
  • 1951 – Torneio Início: Bahia 3x0
  • 1958 – Campeonato Baiano: Bahia 1x0
  • 1964 – Torneio Início: Bahia 2x1
  • 1974 – Campeonato Baiano: Bahia 1x0
  • 1975 – Campeonato Baiano: Bahia 0x0*
  • 1981 – Campeonato Baiano: Bahia 2x1

Total: 8 títulos do Bahia x 1 título do Vitória.

*Dados da página ECBahia Números, na rede social X (antigo Twitter).

baianão bavi campeonato baiano Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

x