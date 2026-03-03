Bahia defende tabu de 45 anos em finais únicas contra o Vitória

Bahia sustenta hegemonia em finais únicas do Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia nunca perdeu uma final de Campeonato Baiano disputada em jogo único para o Esporte Clube Vitória e, neste sábado , 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, tentará manter o tabu histórico sobre o rival na decisão do Baianão.

Ao longo da história do clássico BaVi, tricolores e rubro-negros já se enfrentaram cinco vezes em finais de Campeonato Baiano decididas em partida única: 1947, 1958, 1974, 1975 e 1981. Em todas essas oportunidades, o Esquadrão sagrou-se campeão.

A última vez que a dupla BaVi disputou uma decisão estadual em confronto único foi há 45 anos, no Campeonato Baiano de 1981, quando o Tricolor de Aço venceu por 2 a 1.

Além do domínio absoluto nas decisões do Baianão, o clássico também foi disputado outras quatro vezes em finais de competições oficiais em jogo único pelo Torneio Início (1938, 1942, 1951 e 1964). Nesse recorte, o Tricolor também leva vantagem: são três conquistas para o Esquadrão e apenas uma para o Leão da Barra.

No total, considerando as nove finais oficiais em jogo único entre Bahia e Vitória, o Tricolor conquistou oito títulos, enquanto o rival venceu apenas uma vez. Das oito conquistas azul, vermelha e branca, três foram no Torneio Início e cinco no Campeonato Baiano.

Finais de competições oficiais em jogo único entre Bahia e Vitória*

1938 – Torneio Início: Bahia 1x0

– Torneio Início: Bahia 1x0 1942 – Torneio Início: Vitória 0x0*

– Torneio Início: Vitória 0x0* 1947 – Campeonato Baiano: Bahia 3x1

– Campeonato Baiano: Bahia 3x1 1951 – Torneio Início: Bahia 3x0

– Torneio Início: Bahia 3x0 1958 – Campeonato Baiano: Bahia 1x0

– Campeonato Baiano: Bahia 1x0 1964 – Torneio Início: Bahia 2x1

– Torneio Início: Bahia 2x1 1974 – Campeonato Baiano: Bahia 1x0

– Campeonato Baiano: Bahia 1x0 1975 – Campeonato Baiano: Bahia 0x0*

– Campeonato Baiano: Bahia 0x0* 1981 – Campeonato Baiano: Bahia 2x1

Total: 8 títulos do Bahia x 1 título do Vitória.

*Dados da página ECBahia Números, na rede social X (antigo Twitter).