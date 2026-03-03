Vitória já foi campeão por jogo único em Ba-Vi decidido por escanteios

Ba-Vi no Baianão de 2026 - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O clássico Ba-Vi do próximo sábado, 7, às 17h, que vai definir o campeão do Campeonato Baiano, é um marco na história do torneio. Esta será a décima final em jogo único entre Bahia e Vitória em competições oficiais, resgatando um formato que não era utilizado desde 1981.

No retrospecto geral das nove decisões anteriores em partida única, o Bahia leva ampla vantagem, tendo conquistado oito títulos. A única exceção foi em 1942, quando o Vitória ficou com o troféu de maneira inusitada - pelo número de escanteios.

Pênaltis esnobados

Os escanteios decidiram a final do Torneio Início de 1942, que terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar. Apesar dos pênaltis já existirem no futebol desde 1891/92, o regulamento da competição determinava outro critério de desempate, contando o número de escanteios para determinar o vencedor.

No Estádio da Graça, o Vitória teve dois escanteios a mais do que o Bahia, que não tinha nenhum. Com isso, o Leão da Barra foi declarado campeão do torneio.

Escalações da decisão

Vitória: Gradim; Celino e Umbelino; Bengalinha, Luiz Viana e Heber; Nilo, Bode, Siri, Camerino e Carmine.

Bahia: Ioiô; Bahiano e General; Hélio, Lourival e Oscar; Zé Lago, Alvinho, Pepê, Tintas e Aurélio.

O que era o Torneio Início?

O Torneio Início foi disputado entre 1919 e 1980, com todas as partidas no mesmo dia, em dois tempos de 10 minutos cada, no formato mata-mata. Com uma edição do torneio por estado acontecendo a cada ano, o Vitória é o maior campeão baiano do Início, com 11 títulos acumulados.

Vale ressaltar, no entanto, que o Torneio Início não é o Campeonato Baiano. Naquele ano, o vencedor do Baianão foi o Galícia, também em cima do Bahia, por 3 a 1.

Galícia campeão baiano de 1942 | Foto: Revista Sport Ilustrado

Histórico das finais em jogo único

Torneio Início

1938 - Bahia campeão

1942 - Vitória campeão (escanteios)

1951 - Bahia campeão

1964 - Bahia campeão

Campeonato Baiano

1947 - Bahia campeão

1958 - Bahia campeão

1974 - Bahia campeão

1975 - Bahia campeão (vantagem do empate)

1981 - Bahia campeão

De volta ao jogo único

Quarenta e cinco anos depois da última final em jogo único, o Ba-Vi volta a decidir o Baianão dessa forma. O retrospecto aponta favoritismo histórico do Bahia, mas a lembrança de 1942 serve como alerta de que, em clássico, qualquer detalhe pode decidir.

Vale lembrar que, em 2026, caso Bahia e Vitória empatem, não haverá prorrogação, levando diretamente à decisão nos pênaltis na Arena Fonte Nova.