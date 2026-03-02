Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRANA QUE ENTRA

Vitória terá direito a 50% da renda da final do Campeonato Baiano

Leão da Barra poderá dividir as receitas com o rival Bahia

João Grassi

Por João Grassi

02/03/2026 - 16:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Renato Kayzer em Ba-Vi na Arena Fonte Nova
Renato Kayzer em Ba-Vi na Arena Fonte Nova -

Apesar dos custos operacionais serem do time da casa, o Vitória terá direito a 50% da renda de bilheteria da final do Campeonato Baiano. O Leão da Barra já havia dividido as receitas com o Jacuipense, adversário na semifinal disputada no Barradão.

Conforme o regulamento do Baianão, as receitas líquidas da semifinal e final serão divididas igualmente para ambas as equipes. Dessa vez, o mandante no duelo será o Bahia, que conquistou o direito de decidir o título em casa por ter feito a melhor campanha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O regulamento do estadual foi aprovado no Conselho Técnico e publicado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O artigo 27 estabelece a divisão igualitária das rendas a partir das semifinais da competição.

Regulamento do Campeonato Baiano
Regulamento do Campeonato Baiano | Foto: Reprodução | FBF

Leia Também:

Vitória fecha contratação de destaque do Baianão; saiba quem é
Pronto pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado no BID
Torcida mista no BaVi? Entenda o que diz o regulamento da FBF

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano EC Vitória 2026 fbf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renato Kayzer em Ba-Vi na Arena Fonte Nova
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Renato Kayzer em Ba-Vi na Arena Fonte Nova
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Renato Kayzer em Ba-Vi na Arena Fonte Nova
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Renato Kayzer em Ba-Vi na Arena Fonte Nova
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x