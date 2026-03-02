Vitória terá direito a 50% da renda da final do Campeonato Baiano

Renato Kayzer em Ba-Vi na Arena Fonte Nova - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar dos custos operacionais serem do time da casa, o Vitória terá direito a 50% da renda de bilheteria da final do Campeonato Baiano. O Leão da Barra já havia dividido as receitas com o Jacuipense, adversário na semifinal disputada no Barradão.

Conforme o regulamento do Baianão, as receitas líquidas da semifinal e final serão divididas igualmente para ambas as equipes. Dessa vez, o mandante no duelo será o Bahia, que conquistou o direito de decidir o título em casa por ter feito a melhor campanha.

O regulamento do estadual foi aprovado no Conselho Técnico e publicado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O artigo 27 estabelece a divisão igualitária das rendas a partir das semifinais da competição.

Regulamento do Campeonato Baiano | Foto: Reprodução | FBF

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.