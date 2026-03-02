Pronto pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado no BID

Siga o A TARDE no Google

Diego Tarzia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Uma das caras novas do Vitória em 2026, Diego Tarzia está apto para fazer sua estreia. O meia-atacante argentino foi oficialmente regularizado na tarde desta segunda-feira, 2.

Tarzia teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. O atleta já foi apresentado oficialmente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora já esteja regularizado, Diego Tarzia está fora do próximo compromisso do Leão, que decide o título do Campeonato Baiano contra o rival Bahia. O meia de 22 anos não pôde ser inscrito na competição.

Diego Tarzia no BID | Foto: Reprodução | CBF

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela grande final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.