Pronto pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado no BID
Atleta de 22 anos está apto para fazer sua estreia
Por João Grassi
Uma das caras novas do Vitória em 2026, Diego Tarzia está apto para fazer sua estreia. O meia-atacante argentino foi oficialmente regularizado na tarde desta segunda-feira, 2.
Tarzia teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. O atleta já foi apresentado oficialmente.
Embora já esteja regularizado, Diego Tarzia está fora do próximo compromisso do Leão, que decide o título do Campeonato Baiano contra o rival Bahia. O meia de 22 anos não pôde ser inscrito na competição.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela grande final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.
