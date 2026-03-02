Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BIDOU!

Pronto pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado no BID

Atleta de 22 anos está apto para fazer sua estreia

João Grassi

Por João Grassi

02/03/2026 - 14:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diego Tarzia
Diego Tarzia -

Uma das caras novas do Vitória em 2026, Diego Tarzia está apto para fazer sua estreia. O meia-atacante argentino foi oficialmente regularizado na tarde desta segunda-feira, 2.

Tarzia teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. O atleta já foi apresentado oficialmente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Embora já esteja regularizado, Diego Tarzia está fora do próximo compromisso do Leão, que decide o título do Campeonato Baiano contra o rival Bahia. O meia de 22 anos não pôde ser inscrito na competição.

Leia Também:

Conheça Diego Tarzia, reforço "habilidoso e indisciplinado" do Vitória
Diego Tarzia no BID
Diego Tarzia no BID | Foto: Reprodução | CBF

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela grande final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BID cbf Diego Tarzia EC Vitória 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Tarzia
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Diego Tarzia
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Diego Tarzia
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Diego Tarzia
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x