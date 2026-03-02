Menu
HOME > ESPORTES
CARA NOVA

Vitória fecha contratação de destaque do Baianão; saiba quem é

Jogador de 23 anos foi adquirido em definitivo pelo Leão da Barra

João Grassi

Por João Grassi

02/03/2026 - 15:29 h

Anderson Pato
Anderson Pato -

Destaque no Campeonato Baiano de 2026, Anderson Pato, de 23 anos é o novo jogador do Vitória. O atacante foi contratado em definitivo junto à Juazeirense, equipe que chegou nas semifinais do estadual.

Em entrevista para a Rádio Sociedade, o presidente Fábio Mota confirmou a contratação. O Rubro-Negro adquiriu 70% dos direitos econômicos de Pato e assinou contrato com vínculo de um ano, tendo a possibilidade de renovação automática por metas.

Na temporada 2026, Anderson Pato atuou em 11 jogos pela Juazeirense, com dois gols marcados e três assistências. Antes da trajetória profissional, o atacante participou do Campeonato Intermunicipal 2025 pela seleção de Simões Filho.

Como já atuou no estadual pelo Cancão de Fogo, Pato não poderá defender o Vitória na grande final diante do Bahia. Ele pode entrar em campo normalmente nas demais competições.

Leia Também:

Pronto pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado no BID
FBF define data e horário da final do Baianão entre Bahia e Vitória
Vitória vai solicitar torcida mista para Ba-Vi da final do Baianão

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.

Tags:

Anderson Pato campeonato baiano EC Vitória 2026 mercado da bola

x