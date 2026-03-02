CARA NOVA
Vitória fecha contratação de destaque do Baianão; saiba quem é
Jogador de 23 anos foi adquirido em definitivo pelo Leão da Barra
Por João Grassi
Destaque no Campeonato Baiano de 2026, Anderson Pato, de 23 anos é o novo jogador do Vitória. O atacante foi contratado em definitivo junto à Juazeirense, equipe que chegou nas semifinais do estadual.
Em entrevista para a Rádio Sociedade, o presidente Fábio Mota confirmou a contratação. O Rubro-Negro adquiriu 70% dos direitos econômicos de Pato e assinou contrato com vínculo de um ano, tendo a possibilidade de renovação automática por metas.
Na temporada 2026, Anderson Pato atuou em 11 jogos pela Juazeirense, com dois gols marcados e três assistências. Antes da trajetória profissional, o atacante participou do Campeonato Intermunicipal 2025 pela seleção de Simões Filho.
Como já atuou no estadual pelo Cancão de Fogo, Pato não poderá defender o Vitória na grande final diante do Bahia. Ele pode entrar em campo normalmente nas demais competições.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.
