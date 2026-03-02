Vitória fecha contratação de destaque do Baianão; saiba quem é

Siga o A TARDE no Google

Anderson Pato - Foto: Reprodução | Instagram

Destaque no Campeonato Baiano de 2026, Anderson Pato, de 23 anos é o novo jogador do Vitória. O atacante foi contratado em definitivo junto à Juazeirense, equipe que chegou nas semifinais do estadual.

Em entrevista para a Rádio Sociedade, o presidente Fábio Mota confirmou a contratação. O Rubro-Negro adquiriu 70% dos direitos econômicos de Pato e assinou contrato com vínculo de um ano, tendo a possibilidade de renovação automática por metas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na temporada 2026, Anderson Pato atuou em 11 jogos pela Juazeirense, com dois gols marcados e três assistências. Antes da trajetória profissional, o atacante participou do Campeonato Intermunicipal 2025 pela seleção de Simões Filho.

Como já atuou no estadual pelo Cancão de Fogo, Pato não poderá defender o Vitória na grande final diante do Bahia. Ele pode entrar em campo normalmente nas demais competições.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.