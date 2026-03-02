O'Higgins vive pior fase em anos após eliminar o Bahia na Libertadores

O O'Higgins atravessa a sua pior sequência de resultados negativos após eliminar o Bahia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O clube chileno chegou a sua terceira derrota consecutiva no último sábado, 28, depois de perder por 4 a 2 para o Palestino-CHI, fora de casa.

O revés consolidou o atual momento da equipe como o pior desde novembro de 2024 — a última vez que o O'Higgins havia sofrido três derrotas seguidas. Na ocasião, o 'Celeste' perdeu cinco partidas consecutivas no comando do técnico Víctor Fuentes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma das derrotas da equipe nessa sequência foi na Arena Fonte Nova, e, apesar do placar desfavorável de 2 a 1 para o Bahia, a equipe avançou através da cobrança por pênaltis. Antes, o clube havia perdido para o Colo-Colo, pelo campeonato chileno.

Últimas partidas do O'Higgins

Limache 2 x 1 O'Higgins

O'Higgins 1 x 0 Bahia (Libertadores)

O'Higgins 0 x 1 Colo-Colo (Campeonato Chileno)

Bahia 2 (3) x (4) 1 O'Higgins (Libertadores)

Palestino 4 x 2 O'Higgins

O O'Higgins tentará quebrar essa sequência na próxima quarta-feira, 4, às 21h30, contra o Tolima, no estádio 'El Teniente', em Rancagua, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.