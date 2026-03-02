SEQUÊNCIA RUIM
O'Higgins vive pior fase em anos após eliminar o Bahia na Libertadores
Clube chileno soma três derrotas seguidas e liga alerta para torneio continental
Por Lucas Vilas Boas
O O'Higgins atravessa a sua pior sequência de resultados negativos após eliminar o Bahia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O clube chileno chegou a sua terceira derrota consecutiva no último sábado, 28, depois de perder por 4 a 2 para o Palestino-CHI, fora de casa.
O revés consolidou o atual momento da equipe como o pior desde novembro de 2024 — a última vez que o O'Higgins havia sofrido três derrotas seguidas. Na ocasião, o 'Celeste' perdeu cinco partidas consecutivas no comando do técnico Víctor Fuentes.
Uma das derrotas da equipe nessa sequência foi na Arena Fonte Nova, e, apesar do placar desfavorável de 2 a 1 para o Bahia, a equipe avançou através da cobrança por pênaltis. Antes, o clube havia perdido para o Colo-Colo, pelo campeonato chileno.
Últimas partidas do O'Higgins
- Limache 2 x 1 O'Higgins
- O'Higgins 1 x 0 Bahia (Libertadores)
- O'Higgins 0 x 1 Colo-Colo (Campeonato Chileno)
- Bahia 2 (3) x (4) 1 O'Higgins (Libertadores)
- Palestino 4 x 2 O'Higgins
O O'Higgins tentará quebrar essa sequência na próxima quarta-feira, 4, às 21h30, contra o Tolima, no estádio 'El Teniente', em Rancagua, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.
