SEQUÊNCIA RUIM

O'Higgins vive pior fase em anos após eliminar o Bahia na Libertadores

Clube chileno soma três derrotas seguidas e liga alerta para torneio continental

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/03/2026 - 22:04 h

Imagem ilustrativa da imagem O'Higgins vive pior fase em anos após eliminar o Bahia na Libertadores

O O'Higgins atravessa a sua pior sequência de resultados negativos após eliminar o Bahia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O clube chileno chegou a sua terceira derrota consecutiva no último sábado, 28, depois de perder por 4 a 2 para o Palestino-CHI, fora de casa.

O revés consolidou o atual momento da equipe como o pior desde novembro de 2024 — a última vez que o O'Higgins havia sofrido três derrotas seguidas. Na ocasião, o 'Celeste' perdeu cinco partidas consecutivas no comando do técnico Víctor Fuentes.

Uma das derrotas da equipe nessa sequência foi na Arena Fonte Nova, e, apesar do placar desfavorável de 2 a 1 para o Bahia, a equipe avançou através da cobrança por pênaltis. Antes, o clube havia perdido para o Colo-Colo, pelo campeonato chileno.

Últimas partidas do O'Higgins

  • Limache 2 x 1 O'Higgins
  • O'Higgins 1 x 0 Bahia (Libertadores)
  • O'Higgins 0 x 1 Colo-Colo (Campeonato Chileno)
  • Bahia 2 (3) x (4) 1 O'Higgins (Libertadores)
  • Palestino 4 x 2 O'Higgins

O O'Higgins tentará quebrar essa sequência na próxima quarta-feira, 4, às 21h30, contra o Tolima, no estádio 'El Teniente', em Rancagua, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.

