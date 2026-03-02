Artilheiros da Fonte Nova: Willian José supera Everaldo e assume top-5

Willian José em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Autor de um dos gols do Bahia no triunfo sobre a Juazeirense, no últimos sábado, 28, Willian José teve uma tarde simbólica na Fonte Nova. O atacante balançou as redes pela 18ª vez, ultrapassou Everaldo, e se tornou o quarto maior artilheiro da Arena.

O Camisa 12 do Esquadrão de Aço igualou Hernane Brocador e diminuiu a distância em relação ao líder Gilberto para 12 gols. A contagem passa a valer desde que o estádio virou arena, em 2013, e, após a inauguração, Edigar Junio e Kieza se consolidaram como segundo e terceiro maiores goleadores, respectivamente, com 27 e 25 gols cada.

Confira os maiores artilheiros da Fonte Nova

Gilberto: 30 gols;

Edigar Junio: 27 gols;

Kieza: 25 gols;

Willian José e Hernane Brocador: 18 gols;

Everaldo: 17 gols.

Artilheiro do Tricolor na temporada, Willian José já marcou quatro gols na temporada, mas tem um concorrente dentro do elenco na busca pelo posto do ranking dos goleadores da arena. Everaldo, que retornou por empréstimo até o final de 2026, já marcou dois tentos neste ano — ambos fora de casa