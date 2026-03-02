Menu
HOME > ESPORTES
DESFALQUE?

Titular do Bahia não participa de treino e é dúvida para o Ba-Vi

Jogador ficou fora das atividades em campo

João Grassi

Por João Grassi

02/03/2026 - 14:49 h

Caio Alexandre e Everton Ribeiro durante aquecimento
Caio Alexandre e Everton Ribeiro durante aquecimento

Substituído de maneira forçada na semifinal do Campeonato Baiano, Caio Alexandre não participou do treino do Bahia nesta segunda-feira, 2, no CT Evaristo de Macedo. O volante é dúvida para a final contra o Vitória, neste sábado.

Além de Caio, que ficou só na academia, outros atletas que não estiveram envolvidos nas atividades em campo foram Kanu, Gilberto e Ruan Pablo. Os três seguem em tratamentos de suas lesões no departamento médico.

A boa notícia ficou por conta de Michel Araújo e David Duarte. Os jogadores já iniciaram a fase de transição física e podem ser novidades para o clássico Ba-Vi.

Torcida mista no BaVi? Entenda o que diz o regulamento da FBF
FBF define data e horário da final do Baianão entre Bahia e Vitória
Bahia pode ser campeão invicto do Baianão após mais de 40 anos

Final do Baianão 2026

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 7, às 17h. O adversário será o Vitória, na Arena Fonte Nova, pela grande final do Baianão 2026. A decisão é disputada em jogo único e, caso ocorra um empate no tempo normal, terá disputa de pênaltis.

x