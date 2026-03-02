TRIUNFO TRICOLOR
Dell brilha e Bahia vence o Fluminense no Brasileirão Sub-20
Tricolor conquistou o primeiro triunfo na competição
Por Lucas Vilas Boas
Uma das principais joias das divisões de base do Bahia, o atacante Dell brilhou no primeiro triunfo do Tricolor no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta segunda-feira, 20, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, os Pivetes de Aço bateram o Fluminense por 2 a 1, com gols do 'Haaland do Sertão' e Gabriel Carioca.
Na terceira rodada da competição, o Esquadrão de Aço assumiu a sétima colocação com quatro pontos — cinco a menos que o Vasco, atual líder. A primeira fase do Brasileirão Sub-20 é composta por 19 rodadas e os oito primeiros colocados se classificam ao mata-mata.
Diante do Fluminense, alguns nomes que já chegaram a entrar em campo no time comandado por Rogério Ceni foram titulares, como Wendel, Sidney, Pedrinho, David Martins, Caio Suassuna, entre outros.
A equipe do técnico Leonardo Galbes entrou em campo com: Victor; Wendel, Gerald, Dodô e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; João Andrade, Caio Suassuna e Dell. Nomes como Roger Gabriel e Gabriel Carioca, autor do segundo gol, ficaram no banco de reservas.
