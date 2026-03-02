Menu
FUTEBOL BAIANO

Baianão define classificados para Copa do Brasil, Nordestão e Série D 2027

Entenda os critérios da FBF para as vagas de 2027

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

02/03/2026 - 13:56 h

Taça da Copa do Brasil no Farol da Barra, em Salvador
Taça da Copa do Brasil no Farol da Barra, em Salvador -

Após o encerramento da primeira fase do Campeonato Baiano, a tabela de classificação foi definida. Os clubes mais bem colocados na competição estadual garantem vaga em competições regionais e nacionais, de acordo com os critérios estabelecidos pelo regulamento da Federação Baiana de Futebol (FBF).

Copa do Brasil

A Federação Baiana de Futebol dispõe de quatro vagas para a Copa do Brasil 2027. As vagas são destinadas para os três melhores colocados do Baianão 2026 e o campeão da Copa Governador do Estado.

Nesse cenário, a dupla Ba-Vi garantiu a vaga pelos critérios de serem os finalistas do Baianão, o time do Jacuipense garantiu vaga na Copa do Brasil de 2027 por ter terminado a primeira fase do Baianão em terceiro lugar.

A quarta vaga será preenchida pelo campeão da Copa Governador do Estado. Caso a competição não seja realizada, a vaga será destinada ao quarto colocado do Campeonato Baiano neste caso, a equipe da Juazeirense.

Se Bahia e Vitória permanecerem na primeira divisão para 2027, ele entrarão na 5ª fase da Copa do Brasil, ocupando vagas do certame nacional. Assim, os dois melhores colocados seguintes do Baianão herdam suas vagas, nesse caso, Juazeirense e Jequié.

Classificados para a Copa do Brasil 2027

  • Bahia
  • Vitória
  • Jacuipense
  • Juazeirense*
  • Jequié*

Copa do Nordeste

No contexto da Copa do Nordeste, a Federação Baiana de Futebol dispõe três vagas para a competição nacional.

As duas primeiras vagas estão garantidas por Bahia e Vitória, pelo fator de serem finalistas do Campeonato Baiano de 2026.

A terceira vaga para a disputa do Regional é garantida para a equipe baiana que ficar melhor posicionada dentro do Ranking Nacional de Clubes no ano de 2026.

No entanto, Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste caso se classifiquem para competições Conmebol (Libertadores e Sul-Americana) do próximo ano. Assim, as vagas seguem de acordo com a classificação do Estadual.

Classificados para a Copa do Nordeste 2027

  • Bahia
  • Vitória
  • Vaga via Ranking Nacional
  • Jacuipense*
  • Juazeirense*
Arena Fonte Nova, em Salvador
Arena Fonte Nova, em Salvador | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Série D

Para a disputa da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a FBF garante três vagas para clubes baianos na competição.

Os três melhores times colocados dentro do Campeonato Estadual, que não estiverem disputando outras divisões do Brasileirão, serão direcionados para a disputa do torneio.

Classificados para a Série D 2027

  • Jequié
  • Porto
  • Barcelona de Ilhéus

Tabela final do Campeonato Baiano

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por SUPER Federação Bahiana de Futebol (@fbfoficial)

x