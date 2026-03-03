Menu
RETORNO IMPORTANTE

Joia da base vira opção do Bahia para final do baiano contra o Vitória

Atacante de 16 anos volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni após amistosos com a Seleção Sub-17

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/03/2026 - 11:04 h

Jovem surge como alternativa
Jovem surge como alternativa -

Uma das principais joias da base do Esporte Clube Bahia, o atacante Kauê Furquim estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a final do Campeonato Baiano contra o Vitória. Para o duelo deste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, o jovem de 16 anos volta a ser opção para o Esquadrão após defender a Seleção Brasileira Sub-17.

Kauê Furquim reforça o Bahia na final do Baianão 2026 contra o Vitória
Kauê Furquim reforça o Bahia na final do Baianão 2026 contra o Vitória | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Convocado para representar o Brasil em amistosos preparatórios para o Sul-Americano da categoria, contra a Colômbia, entre os dias 24 e 27 de fevereiro, Kauê Furquim desfalcou o Tricolor nos jogos decisivos contra o O’Higgins, pela 2ª fase da Libertadores, e na semifinal do Baianão, diante da Juazeirense.

A última aparição da joia azul, vermelha e branca antes de se juntar à delegação brasileira foi no empate por 2 a 2 com o Jacuipense. Na ocasião, o jovem atacante entrou no decorrer do segundo tempo e atuou por 35 minutos.

Em 2026, Kauê Furquim já disputou sete partidas com a camisa do Bahia, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. Além dos jogos em que entrou em campo, o atacante também foi relacionado para os confrontos contra o Vitória, na fase de grupos do Baianão, e diante de Corinthians e Vasco, pela Série A, mas não foi utilizado nessas partidas.

Tags:

Esporte Clube Bahia esporte clube vitória Kauê Furquim

x