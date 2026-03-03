Menu
ALERTA?

Caio Alexandre joga o Ba-Vi? Saiba a situação do volante para a final

Meia ficou fora do treino e gerou dúvida para decisão do Campeonato Baiano

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/03/2026 - 9:41 h

Confira a real situação do meia do Bahia para a final do Baianão
-

Diante da ausência do volante Caio Alexandre na sessão de treinos do Esporte Clube Bahia com o restante do elenco tricolor, nesta segunda-feira, 2, no CT Evaristo de Macedo, surgiu o questionamento: o camisa 8 preocupa para a final do Campeonato Baiano contra o Esporte Clube Vitória?

Conforme soube a reportagem do Portal A TARDE, Caio Alexandre não deve ser desfalque do Bahia no clássico Ba-Vi deste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, que vale o título de campeão baiano da temporada de 2026.

Leia Também:

Bahia defende tabu de 45 anos em finais únicas contra o Vitória
Vitória já foi campeão por jogo único em Ba-Vi decidido por escanteios
O'Higgins vive pior fase em anos após eliminar o Bahia na Libertadores

O jogador foi substituído no início do segundo tempo da semifinal contra a Juazeirense, no último sábado, 28, após sofrer uma pancada e sentir dores na região adutora da coxa direita. O camisa 8 deu lugar ao uruguaio Nico Acevedo.

Na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, o meio-campista permaneceu na academia como parte do planejamento físico para evitar desgaste ao longo da semana decisiva.

A princípio, portanto, Caio Alexandre não preocupa e deve estar à disposição do técnico Rogério Ceni para a decisão estadual contra o Vitória.

x