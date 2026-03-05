Menu
HOME > ESPORTES
PREPARAÇÃO

Com Caio Alexandre, Bahia segue preparação para o BaVi após folga

Volante participa de atividade no CT Evaristo de Macedo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

05/03/2026 - 12:31 h

Caio Alexandre volta às atividades
Caio Alexandre volta às atividades -

O elenco do Esporte Clube Bahia voltou aos treinos nesta quinta-feira, 5, após a folga concedida na quarta-feira, 4. A principal novidade foi a presença do volante Caio Alexandre. O jogador realizou uma atividade especial no CT Evaristo de Macedo, participando de sessões no campo e na academia.

O camisa 8 do Esquadrão não havia treinado com o restante do grupo tricolor nesta semana e estava restrito a atividades na academia, após deixar o campo no último sábado, 28, queixando-se de dores na região adutora da coxa direita.

No entanto, apesar da ausência nas atividades durante a semana, o Portal A TARDE já havia apurado que o meio-campista não deve ser desfalque do Bahia para o clássico contra o Vitória, marcado para este sábado, 7, às 17h, pela decisão do Campeonato Baiano de Futebol de 2026, na Arena Fonte Nova. Com isso, o volante deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o Ba-Vi.

Leia Também:

Bahia confirma transferência de meio-campista para time do futrebol brasileiro
Ex-atacante do Bahia morre após parada cardiorrespiratória
Saiba quanto Bahia e Vitória vão faturar em caso de título no Baianão

O treino

Inicialmente, os jogadores participaram de um trabalho de aquecimento físico e técnico no campo 2. Na sequência, já no campo 1, o grupo foi dividido em duas equipes para a realização de um treinamento tático setorizado, orientado pela comissão técnica.

Ainda em campo aberto, Ceni promoveu mais duas atividades táticas em formato 11 contra 11, dando sequência aos ajustes estratégicos da equipe.

Após os trabalhos coletivos, parte do elenco permaneceu em campo para aprimorar fundamentos específicos. Alguns atletas treinaram cobranças de pênaltis, enquanto outro grupo realizou finalizações da entrada da grande área.

Situação dos jogadores no departamento médico

Em fase de recuperação física, o zagueiro David Duarte e o meio-campista Michel Araújo participaram de mais um trabalho de transição física e técnica. Por outro lado, o zagueiro Kanu, o lateral-direito Gilberto e o atacante Ruan Pablo permaneceram em tratamento.

x