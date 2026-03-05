Ex-atacante do Bahia morre após parada cardiorrespiratória

Siga o A TARDE no Google

Reinaldo Aleluia pelo Bahia - Foto: Reprodução

O futebol baiano amanheceu de luto nesta quinta-feira, 5 - o ex-atacante Reinaldo Aleluia, revelado nas divisões de base do Bahia, morreu aos 53 anos após lutar por alguns anos contra um problema crônico no rim.

O ex-atleta estava tratando o rim quando sofreu uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira, 3, que o levou a óbito na madrugada de quarta para quinta. Natural de Salvador, ele iniciou sua trajetória no futebol profissional vestindo a camisa tricolor e construiu uma relação duradoura com o clube onde deu os primeiros passos na carreira.

Aleluia no Bahia

Aleluia surgiu no Bahia em 1992, após passar pelas categorias de formação do clube. Dois anos depois, integrou o elenco campeão do Campeonato Baiano de 1994, título lembrado pelo histórico gol de Raudinei na decisão.

Anos mais tarde, o atacante voltaria ao Tricolor, tendo uma nova passagem pelo Esquadrão em 2008. Ao longo da carreira, Aleluia também atuou por outros clubes do futebol brasileiro, com destaque para sua passagem pelo Ceará.

Nota de pesar do Bahia