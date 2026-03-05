Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PLANEJAMENTO

Bahia faz o menor investimento na 1ª janela desde a chegada do Grupo City

Tricolor gastou cerca de R$ 23,3 milhões na primeira janela de transferências de 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

05/03/2026 - 8:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tricolor adota postura mais contida no mercado da bola
Tricolor adota postura mais contida no mercado da bola -

O Esporte Clube Bahia teve uma atuação modesta na primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2026. Se nos três anos anteriores o Tricolor de Aço adotou uma postura de protagonista no mercado da bola, desembolsando altas cifras para reforçar o elenco, nesta temporada o investimento foi o menor desde a chegada do Grupo City.

Nesta janela, o Esquadrão gastou aproximadamente R$ 23,3 milhões na contratação de três atletas: Everaldo, Kike Olivera e Román Gómez — este último custou cerca de R$ 16 milhões aos cofres do clube. O investimento “modesto” deixou a equipe azul, vermelha e branca fora do Top 10 dos clubes que mais gastaram em contratações neste primeiro momento da temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em comparação com as temporadas anteriores, o investimento na primeira janela deste ano foi o menor dos últimos anos. Em 2023 — primeiro ano do conglomerado no clube — o Bahia investiu cerca de R$ 80 milhões em 19 contratações. No ano seguinte, em 2024, o clube gastou R$ 50 milhões em sete reforços. Já em 2025, o investimento superou a marca dos R$ 100 milhões, chegando a cerca de R$ 113 milhões na contratação de dez atletas.

Confira os gastos do Bahia na primeira janela de transferências de cada temporada:

  • 2026: R$ 23,3 milhões
  • 2025: R$ 113 milhões
  • 2024: R$ 50 milhões
  • 2023: R$ 80 milhões

Leia Também:

Com final na porta, ex-Bahia relembra briga e expulsões no BaVi da Paz
Ex-Bahia, Gregore pode ficar livre no mercado após guerra no Catar
Finais entre Bahia e Vitória no século XXI: quem leva a melhor?

Vale destacar que o Bahia também acertou a compra do argentino Alejo Véliz, que pertence ao Tottenham Hotspur e atualmente está emprestado ao Rosario Central, por aproximadamente R$ 55 milhões. No entanto, o atacante só se apresentará ao Esquadrão no meio do ano, após o término do vínculo na Argentina. Caso o investimento fosse contabilizado nesta janela, o clube alcançaria cerca de R$ 79 milhões em gastos.

A postura mais controlada adotada pelo Bahia na primeira janela de transferências desta temporada está ligada ao discurso de que o clube precisa “andar com as próprias pernas” e que o orçamento não é infinito, independentemente do investimento do Grupo City. O Portal A TARDE apurou que o Esquadrão ainda opera no “vermelho” e não se sustenta apenas com as próprias receitas nestes primeiros anos sob a gestão do conglomerado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia grupo city Janela de Transferências mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tricolor adota postura mais contida no mercado da bola
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Tricolor adota postura mais contida no mercado da bola
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Tricolor adota postura mais contida no mercado da bola
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Tricolor adota postura mais contida no mercado da bola
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x