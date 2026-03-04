CONFLITO
Ex-Bahia, Gregore pode ficar livre no mercado após guerra no Catar
Competições nacionais no país foram suspendidas por tempo indeterminado
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
A Federação de Futebol do Catar suspendeu todas as competições nacionais por tempo indeterminado por causa do conflito militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Nos bastidores, a rescisão ou renegociação de contratos dos jogadores são vistas como possibilidades caso a paralisação se prolongue — consequência que impactaria a situação de Gregore, ex-volante do Bahia.
A entidade optou pela decisão por razões de segurança e logística, já que que deslocamentos e a estabilidade das atividades esportivas estão sendo afetadas pelo fechamento parcial do espaço aéreo no país. O Catar, contudo, conta com diversos jogadores brasileiros em sua liga local que estão sendo diretamente afetados pela situação.
Aos 32 anos, Gregore defende o Al-Rayyan, atual quarto colocado da primeira divisão catari, desde julho do ano passado — quando foi vendido por sete milhões de dólares (R$ 38,9 milhões) pelo Botafogo. Desde então, o meio-campista fez 18 jogos, marcou um gol e deu três assistências após passagem histórica pelo clube carioca — consagrada pelo título do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2024.
Leia Também:
'Figurinhas carimbadas' no Brasil
Além do meio-campista, outros nomes conhecidos do futebol brasileiro também atuam no Catar e podem sofrer o mesmo destino. Entre eles estão Roberto Firmino, ex-atacante do Liverpool e Seleção Brasileira, Róger Guedes, ex-Corinthians e Palmeiras, além de Claudinho, eleito melhor jogador do Brasileirão 2020 pelo RB Bragantino.
Brasileiros que atuam na Liga de Estrelas do Catar
- Paulo Otávio — defensor (Al Sadd SC);
- Giovani — atacante (Al Sadd SC);
- Roberto Firmino — atacante (Al Sadd SC);
- Claudinho — meia (Al Sadd SC);
- Gregore — volante (Al Rayyan SC);
- Róger Guedes — atacante (Al Rayyan SC);
- Gabriel Pereira — atacante (Al Rayyan SC);
- Wesley — atacante (Al Rayyan SC);
- Yan Mateus — atacante (Qatar SC);
- João Pedro — atacante (Qatar SC);
- João Darós — atacante (Al-Arabi SC);
- Tuta — zagueiro (Al Duhail SC);
- Cristian — atacante (Al Sailiya SC).
Gregore e Bahia
Gregore chegou ao Bahia em 2018 como uma aposta do time sub-23 do Santos e rapidamente conquistou a confiança da torcida. Titular absoluto em suas três temporadas em Salvador, o volante fez 167 jogos com a camisa tricolor, marcou dois gols e deu dez assistências.
Ao final de 2020, o meio-campista foi vendido ao Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2,9 milhões de dólares (R$ 15,7 milhões na cotação da época). Na Major League Soccer, como é chamada a liga norte-americana, Gregore chegou a jogar ao lado de Lionel Messi antes de retornar ao futebol brasileiro para defender o Botafogo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes