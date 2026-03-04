Ex-Bahia, Gregore pode ficar livre no mercado após guerra no Catar

Gregore em campo com a camisa do Al Rayyan, do Catar - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@gregore94)

A Federação de Futebol do Catar suspendeu todas as competições nacionais por tempo indeterminado por causa do conflito militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Nos bastidores, a rescisão ou renegociação de contratos dos jogadores são vistas como possibilidades caso a paralisação se prolongue — consequência que impactaria a situação de Gregore, ex-volante do Bahia.

A entidade optou pela decisão por razões de segurança e logística, já que que deslocamentos e a estabilidade das atividades esportivas estão sendo afetadas pelo fechamento parcial do espaço aéreo no país. O Catar, contudo, conta com diversos jogadores brasileiros em sua liga local que estão sendo diretamente afetados pela situação.

Aos 32 anos, Gregore defende o Al-Rayyan, atual quarto colocado da primeira divisão catari, desde julho do ano passado — quando foi vendido por sete milhões de dólares (R$ 38,9 milhões) pelo Botafogo. Desde então, o meio-campista fez 18 jogos, marcou um gol e deu três assistências após passagem histórica pelo clube carioca — consagrada pelo título do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2024.

'Figurinhas carimbadas' no Brasil

Além do meio-campista, outros nomes conhecidos do futebol brasileiro também atuam no Catar e podem sofrer o mesmo destino. Entre eles estão Roberto Firmino, ex-atacante do Liverpool e Seleção Brasileira, Róger Guedes, ex-Corinthians e Palmeiras, além de Claudinho, eleito melhor jogador do Brasileirão 2020 pelo RB Bragantino.

Brasileiros que atuam na Liga de Estrelas do Catar

Paulo Otávio — defensor (Al Sadd SC);

Giovani — atacante (Al Sadd SC);

Roberto Firmino — atacante (Al Sadd SC);

Claudinho — meia (Al Sadd SC);

Gregore — volante (Al Rayyan SC);

Róger Guedes — atacante (Al Rayyan SC);

Gabriel Pereira — atacante (Al Rayyan SC);

Wesley — atacante (Al Rayyan SC);

Yan Mateus — atacante (Qatar SC);

João Pedro — atacante (Qatar SC);

João Darós — atacante (Al-Arabi SC);

Tuta — zagueiro (Al Duhail SC);

Cristian — atacante (Al Sailiya SC).

Gregore e Bahia

Gregore chegou ao Bahia em 2018 como uma aposta do time sub-23 do Santos e rapidamente conquistou a confiança da torcida. Titular absoluto em suas três temporadas em Salvador, o volante fez 167 jogos com a camisa tricolor, marcou dois gols e deu dez assistências.

Ao final de 2020, o meio-campista foi vendido ao Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2,9 milhões de dólares (R$ 15,7 milhões na cotação da época). Na Major League Soccer, como é chamada a liga norte-americana, Gregore chegou a jogar ao lado de Lionel Messi antes de retornar ao futebol brasileiro para defender o Botafogo.