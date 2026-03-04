Menu
MERCADO DA BOLA

Vitória contratou 4x mais e gastou menos que Bahia na janela

A primeira janela de transferências da temporada movimentou R$ 1,586 bilhão de reais

Marina Branco

Por Marina Branco

04/03/2026 - 12:01 h

Ba-Vi
Ba-Vi -

A primeira janela de transferências da temporada movimentou R$ 1,586 bilhão de reais no mercado da bola, distribuídos na contratação de 157 jogadores - mas alguns clubes acabaram com mais jogadores por menos reais.

No quinto ano seguido em que a Série A gasta mais de um bilhão na janela, cada clube escolheu sua estratégia. Enquanto times como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro abriram os cofres para liderar o ranking de investimentos, a dupla BaVi seguiu outro caminho - contratar menos e gastar com mais cautela.

Bahia investe pouco e aposta em reforços pontuais

O Bahia aparece na 13ª posição entre os clubes que mais gastaram, com cerca de R$ 23,3 milhões investidos na janela.

O valor colocou o Tricolor atrás de equipes como Vasco, Grêmio e Santos, mas também revela uma estratégia diferente, focando em contratações cirúrgicas em vez de grande volume de reforços.

Ao todo, o clube trouxe três jogadores, sendo eles o atacante Cristian "Kike" Olivera, o lateral Román Gómez e o atacante Everaldo, que voltou ao clube em 2026.

Kike Olivera pelo Bahia
Kike Olivera pelo Bahia | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Vitória contrata mais, mas gasta menos

Se o Bahia foi econômico em número de reforços, o Vitória adotou outra estratégia: renovar o elenco com muitas peças, mas sem grandes cifras.

O Rubro-Negro investiu aproximadamente R$ 19,3 milhões, ocupando a 15ª posição no ranking de gastos, mesmo tendo contratado 12 jogadores, um dos maiores volumes da Série A.

Entre os reforços estão nomes como o atacante Marinho, o volante Emmanuel Martínez, o zagueiro Luan Cândido e o atacante Diego Tarzia.

Marinho pelo Vitória
Marinho pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Distância bilionária para o topo

Enquanto Bahia e Vitória operam com cifras mais modestas, o topo da lista revela outra realidade financeira no futebol brasileiro. O Flamengo lidera os investimentos com R$ 341 milhões, impulsionado pela contratação histórica de Lucas Paquetá, que se tornou a compra mais cara da história do país.

Logo atrás aparecem Palmeiras, com cerca de R$ 192 milhões, e Cruzeiro, com cerca de R$ 174 milhões.

