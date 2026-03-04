Ex-Corinthians é preso pela quarta vez por fraude em aposta esportiva

Piá pelo Corinthians - Foto: Reprodução I Instagram

O ex-jogador Reginaldo Rivelino Jandoso, 52, conhecido no futebol como Piá, foi preso na noite da última segunda-feira, 2, na cidade de Sumaré, no interior paulista. O ex-atleta tinha um mandado de prisão em aberto por fraude em apostas esportivas, e foi abordado no início da semana.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, policiais militares estavam patrulhando o bairro Residencial Real Park quando o encontraram, conduziram à delegacia do município e deixaram à disposição da Justiça.

Já foi preso quatro vezes

A prisão não é uma situação nova para o ex-corinthiano, que já foi preso em outras quatro ocasiões, sendo a última em 2020. A defesa do ex-atleta informou que a prisão ocorreu por conta de um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Limeira, relacionado a um processo iniciado em 2018.

No caso, Piá foi condenado a 2 anos, 8 meses e 20 dias de prisão em regime inicial fechado, após o trânsito em julgado da sentença. Entre os crimes pelos quais já foi acusado, estão principalmente fraude e furto.

Ainda de acordo com os advogados, a defesa discute atualmente na Justiça a possibilidade de extinção da pena com base em um decreto publicado em 2025.

Na nota divulgada, a defesa afirma que o ex-jogador está atualmente inserido socialmente, trabalhando na gestão de atletas e participando de projetos sociais com crianças carentes na região.

Além disso, destaca que Piá é pai de uma menina de seis anos e possui problemas de saúde que exigem acompanhamento constante. O caso segue sob análise do Judiciário, ainda sem desfecho determinado.

Quem é Piá

Revelado no futebol brasileiro, Piá se destacou no Ponte Preta, clube pelo qual se tornou ídolo e participou de campanhas importantes, incluindo o retorno da equipe à elite do Campeonato Paulista em sua primeira passagem.

O ex-atacante também teve uma breve experiência no Corinthians, em 2004, e antes disso, em 1996, atuou pelo Santos.