Final do Campeonato Baiano nunca foi decidida em disputa de pênaltis

BaVi na Fonte Nova - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Baianão tem mais uma final a caminho no próximo sábado, 7, às 17h - e ela pode ficar marcada na história caso demore a ser decidida. Disputada em jogo único na Fonte Nova entre Bahia e Vitória, a final tem chances grandes de chegar aos pênaltis, podendo ser a primeira taça do Campeonato Baiano decidida nas penalidades pelos rivais.

A única oportunidade em que o Baianão foi decidido nos pênaltis ocorreu na edição de 2020, quando o Bahia foi campeão diante do Atlético de Alagoinhas. Após empates por 0 a 0 na ida e 1 a 1 na volta, o Esquadrão superou o Carcará por 7 a 6 nas penalidades.

Na 30ª final decidida em BaVi, com 51 títulos do Bahia e 30 do Vitória em campo, nada nunca foi decidido nos pênaltis. No entanto, a mudança no calendário do futebol brasileiro em 2026 fez o Campeonato Baiano adotar finais em jogo único, aumentando a chance de um empate levar o campeão para as penalidades, já que não há prorrogação.

Não é a primeira vez que o BaVi decide um Baianão em uma partida só, uma vez que o jogo único já foi instituído nas edições de 1947, 1958, 1974, 1975 e 1981, todas vencidas pelo Bahia.

No entanto, naquela época, em caso de empate, era marcado um novo jogo para definir o campeão, sem a alternativa de pênaltis.

Bahia e Vitória chegam "treinados"

Curiosamente, os dois clubes chegam à final depois de decisões recentes por pênaltis, mas contra adversários diferentes e em torneios distintos.

O Vitória avançou à final do Baiano justamente dessa forma, ao eliminar o Jacuipense na semifinal. Já o Bahia passou recentemente por uma disputa na Libertadores, quando acabou eliminado pelo O'Higgins.

Nos últimos dez anos, o Bahia foi quem mais passou por decisões nos pênaltis, sendo 11 disputas com sete classificações e quatro eliminações. Nas duas mais recentes, porém, o tricolor acabou derrotado.

Já o Vitória teve menos experiências no período, sendo três disputas com duas classificações e uma eliminação.