Quem pode substituir Rodrygo na Copa do Mundo após lesão?

Rodrigo e Neymar juntos pelo Brasil - Foto: CBF

Poucos meses antes da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira precisará mudar alguns planos. Rodrygo Goes, atacante praticamente garantido na relação que seria chamada para a Copa, rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, ficando de fora do resto da temporada pelo Real Madrid e do Mundial pelo Brasil.

Presente com frequência nas convocações desde 2019, Rodrygo vinha sendo uma das principais referências ofensivas da equipe neste ciclo. O jogador é o artilheiro da Seleção no período pré-Copa, com oito gols, e assumiu a camisa 10 em algumas partidas durante a ausência de Neymar.

Além dos números, o atacante também era um velho conhecido de Ancelotti, desde quando o italiano o treinava no Real Madrid. Agora, Carletto precisa encontrar uma nova alternativa para o ataque brasileiro.

Quem pode assumir?

Nos amistosos mais recentes, Ancelotti adotou um esquema com quatro jogadores ofensivos. Nesse modelo, Vinícius Júnior atuou mais por dentro, deixando o lado esquerdo do ataque para Rodrygo.

Esse desenho apareceu nas partidas contra Coreia do Sul, Senegal e Tunísia. No confronto diante do Japão, quem ocupou a faixa esquerda foi Gabriel Martinelli.

Sem Rodrygo, o treinador pode optar por recolocar Vinícius Júnior aberto na ponta, função que desempenha com frequência no Real Madrid, ou manter o esquema atual e promover um novo titular para o setor.

Nesse contexto, Martinelli surge como um dos principais candidatos, já que é bem avaliado pela comissão técnica e só ficou fora de uma convocação recente por causa de lesão.

E se não vier pro ataque?

Sem Rodrygo, o treinador também pode aproveitar a vaga aberta para reforçar outros setores do elenco. Uma possibilidade é ampliar o número de meio-campistas convocados, já que nas listas anteriores o número variou entre cinco e seis nomes.

Outra opção seria aumentar o leque de centroavantes. Em convocações recentes, nomes como Matheus Cunha, Richarlison, João Pedro, Kaio Jorge, Igor Jesus e Vitor Roque foram utilizados na disputa por espaço no comando do ataque.

Entre os jogadores observados pela comissão técnica também aparece Antony, que vive bom momento no Real Betis. Apesar disso, o atacante costuma atuar mais pela direita.

O mesmo vale para Luiz Henrique, atualmente no FC Zenit Saint Petersburg, presença frequente nas últimas convocações.

Neymar pode ir no lugar de Rodrygo?

Mesmo não atuando mais como ponta esquerda, é inevitável pensar que Neymar passa a ter mais espaço na disputa por uma vaga no ataque com a saída do amigo. Sem ser convocado desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho, Neymar é uma constante dúvida na Seleção.

Antes da próxima convocação, Neymar ainda terá dois compromissos pelo Santos, contra Mirassol e Corinthians. A lista seguinte da Seleção deve ser divulgada em breve para os amistosos contra França e Croácia.