REGRA MANTIDA

CBF veta Bahia na Copa do Nordeste 2026 após queda na Libertadores

Presidente da CBF mantém regulamento e impede Bahia de defender o título do Nordestão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/03/2026 - 7:22 h

Entidade reforça critérios do novo calendário e descarta mudança para esta edição
Entidade reforça critérios do novo calendário e descarta mudança para esta edição -

O Esporte Clube Bahia não vai disputar a Copa do Nordeste de 2026, mesmo após a eliminação precoce na Libertadores. Na última semana, depois da queda para o O’Higgins na “Glória Eterna”, surgiu um burburinho nos bastidores do futebol brasileiro de que o Esquadrão teria feito uma consulta institucional à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possibilidade de inclusão no torneio nesta temporada.

A possibilidade de o Tricolor de Aço participar da “Lampions” foi descartada pelo presidente da entidade, Samir Xaud, nesta terça-feira, 3, durante o sorteio da fase de grupos da competição. Apesar de afastar o rumor, o mandatário admitiu a possibilidade de reconsiderar o regulamento no futuro.

“Não pensamos nisso, eu particularmente não pensei nisso, mas estabelecemos critérios. Não adianta um time estar disputando uma competição internacional e ter conflito de datas. Isso vamos analisar posteriormente”, afirmou Samir Xaud, em entrevista ao ge.

Aconteceu isso com o Bahia, mas, para esta edição, não. Vamos manter o que foi acordado e definido com o setor de competições
Samir Xaud - presidente da CBF

Atual campeão, o Bahia ficou de fora da Copa do Nordeste de 2026 após a mudança apresentada no novo calendário do futebol profissional masculino para o ciclo 2026-2029, divulgado em outubro de 2025. No documento, ficou definido que as equipes classificadas para competições da Conmebol não poderão disputar torneios regionais.

Dessa forma, o Tricolor de Aço, que havia garantido vaga na 2ª fase preliminar da Copa Libertadores de 2026 na última edição do Campeonato Brasileiro, foi impedido de defender o título do Nordestão nesta temporada.

Rogério Ceni já havia descartado o Bahia no Nordestão

No último sábado, 28, após o triunfo e a classificação sobre a Juazeirense, na Arena Fonte Nova, o treinador frisou que gostaria de disputar a Copa do Nordeste, mas apenas se isso tivesse sido definido ainda em dezembro.

“Nunca solicitei. Achei que seria muito legal jogar a Copa do Nordeste, mas se tivesse sido definido, em dezembro, que o campeão da Copa do Nordeste jogaria a competição. Neste momento, nós não temos interesse em disputar o torneio”, garantiu Rogério Ceni.

Tags:

cbf Copa do Nordeste Esporte Clube Bahia Samir Xaud

x