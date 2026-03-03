Após decidir BaVi, ‘Haaland do Sertão’ perde espaço e volta ao sub-20

Dell marcou o gol do triunfo do Bahia no primeiro BAVI da temporada - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com apenas 17 anos e na sua primeira temporada como profissional, Dell chamou a atenção no Campeonato Baiano ao marcar quatro gols e terminar a primeira fase do torneio como o goleador máximo do Bahia e um dos artilheiros da competição, atrás somente de Arthur Martins, do Bahia de Feira, que marcou cinco vezes, e Tiago Souza, do Jequié, que balançou as redes em sete oportunidades.

Para os mais atentos, o desempenho do jovem atacante do Bahia não foi surpresa, dado as frequentes convocações para a Seleção Brasileira nas categorias de base. Em novembro do ano passado, durante a disputa da Copa do Mundo sub-17, Dell marcou cinco gols em oito jogos e foi um dos principais nomes do Brasil, que alcançou as semifinais do torneio.

Esses fatores fizeram com que o jogador se tornasse o reserva imediato de Willian José na disputa pela camisa 9 tricolor, além de oferecer características diferentes em relação ao titular.

Enquanto Willian José entrega presença de área e muita capacidade para vencer disputas físicas contra a defesa, Dell é capaz de jogar melhor em transição e aproveitar espaços em velocidade, o que permite também que os jogadores atuem juntos, como aconteceu no primeiro BAVI da temporada, ponto alto da carreira profissional de Dell até então.

Na ocasião, o atacante entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Ruan Pablo, que saiu lesionado, e atuou por 66 minutos, quase 20 desses ao lado de Willian José. Foi nesse intervalo com ambos os atacantes em campo que saiu o gol do triunfo tricolor, marcado por Dell, que encerrou um jejum de quase seis anos sem vencer o Vitória no Barradão.

Menos espaço

Naturalmente, a sequência da temporada trouxe jogos de competições de nível mais alto que o Baianão, como o Campeonato Brasileiro e a pré-Libertadores, o que motivou o Bahia a buscar no mercado uma peça mais experiente para a disputa por posição com Willian José, movimento que tirou espaço de Dell.

O nome escolhido pela diretoria tricolor foi Everaldo, que chegou ao Bahia em 2023, foi vendido ao Fluminense no ano passado e retornou a Salvador no início deste ano por empréstimo.

Antes da chegada de Everaldo, Dell havia atuado em todas as oito partidas do Bahia na temporada. Desde a reestreia do atacante de 34 anos, no empate em 1 a 1 contra a Juazeirense, na primeira fase do Baianão, Dell participou de quatro dos seis jogos do Bahia em que esteve disponível no período.

Para além da disputa com Everaldo, a situação do jovem de 17 anos foi agravada pelo pênalti perdido contra o O’Higgins, na Arena Fonte Nova, que contribuiu para a eliminação do Bahia na pré-Libertadores. Depois da partida, o jogador não entrou em campo no duelo contra a Juazeirense, na semifinal do Baianão, além de ter sido escalado para uma partida da equipe sub-20 do Bahia após dois meses de convivência com o elenco profissional.

O próximo compromisso do Bahia é a final do Campeonato Baiano, disputada mais uma vez contra o Vitória, no sábado, 7 de março, às 17h, na Arena Fonte Nova. Diante do confronto, surge a dúvida se o atacante de 17 anos terá outra oportunidade de decidir o clássico ou se ele será novamente preservado.

É preciso ter calma

Assim como quase todo jovem jogador que surge com um bom desempenho nas categorias de base, Dell subiu ao futebol profissional em 2026 e foi exposto a uma pressão enorme para um adolescente. Inicialmente, ele conseguiu lidar bem com o novo ambiente e teve um bom desempenho no Campeonato Baiano, mas não seria justo esperar que esse nível fosse mantido durante o ano e em todas as competições da temporada.

Voltar a atuar na equipe sub-20 não é um retrocesso, mas sim uma forma que o Bahia encontrou para blindar uma jovem promessa da exposição que existe no futebol profissional, sobretudo em um momento de fragilidade, além de retomar a confiança do jogador, que já voltou fazendo o que ele faz de melhor: balançando as redes.

Apesar da qualidade evidente, Dell não precisa resolver os problemas do Bahia em 2026. O “Haaland do Sertão” é um jogador para dar frutos ao Bahia no longo prazo, entregando desempenho dentro de campo, como já começou a fazer, e com uma possível venda no futuro.