Sai Jota e vem Fred: Bahia acerta chegada de novo Pivete de Aço

O Bahia finalizou uma movimentação envolvendo dois jovens jogadores. O volante Jota, de 22 anos, foi transferido em definitivo para o Athletic-MG, enquanto o meia Fred Mundoco, de 19 anos, faz o caminho inverso.

O novo Pivete de Aço chega para compor a equipe Sub-20, após ter sido destaque no clube mineiro e também no Flamengo. Ele assinou contrato definitivo com vínculo de dois anos, já oficializado pelo Esquadrão.

De acordo com informação publicada pelo ge.globo e confirmada pelo Portal A TARDE, a chegada de Fred Mundoco envolve diretamente a ida de Jota para o Athletic.

Jota no Bahia

O volante agora ex-Bahia disputou 15 partidas pelo profissional, com um gol marcado. Após ser emprestado ao Criciúma em 2025 e não se firmar, Jota voltou a ter chances pelo Tricolor no Campeonato Baiano de 2026.

Jota participou de cinco jogos na temporada 2026, todos pelo Baianão. Ele também acumula passagem pela base do Palmeiras.