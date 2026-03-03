Menu
ESPORTES
VAI E VEM

Sai Jota e vem Fred: Bahia acerta chegada de novo Pivete de Aço

Movimentação dos jovens meio-campistas foi fechada com clube mineiro

Téo Mazzoni e João Grassi

Téo Mazzoni e João Grassi

03/03/2026 - 19:44 h

Fred Mundoco
Fred Mundoco -

O Bahia finalizou uma movimentação envolvendo dois jovens jogadores. O volante Jota, de 22 anos, foi transferido em definitivo para o Athletic-MG, enquanto o meia Fred Mundoco, de 19 anos, faz o caminho inverso.

O novo Pivete de Aço chega para compor a equipe Sub-20, após ter sido destaque no clube mineiro e também no Flamengo. Ele assinou contrato definitivo com vínculo de dois anos, já oficializado pelo Esquadrão.

De acordo com informação publicada pelo ge.globo e confirmada pelo Portal A TARDE, a chegada de Fred Mundoco envolve diretamente a ida de Jota para o Athletic.

MP-BA nega pedido do Vitória e final do Baianão terá torcida única
Bahia confirma retorno de Marcos Victor; zagueiro fica fora do Ba-Vi
Joia da base vira opção do Bahia para final do baiano contra o Vitória

Jota no Bahia

O volante agora ex-Bahia disputou 15 partidas pelo profissional, com um gol marcado. Após ser emprestado ao Criciúma em 2025 e não se firmar, Jota voltou a ter chances pelo Tricolor no Campeonato Baiano de 2026.

Jota
Jota | Foto: Celo Gil | EC Bahia

Jota participou de cinco jogos na temporada 2026, todos pelo Baianão. Ele também acumula passagem pela base do Palmeiras.

Categoria de base EC Bahia 2026 Fred Mundoco Jota mercado da bola

x