COPA DO NORDESTE 2026
Copa do Nordeste 2026: Veja grupos e o novo formato com 20 times
Sorteio define confrontos e dinâmica inédita: confira onde seu time ficou e como funciona o novo regulamento da Lampions
Por Valdomiro Neto
Os grupos da Copa do Nordeste 2026 foram definidos em sorteio, que aconteceu nessa terça-feira, 3. O número de times participantes desta edição aumentou, passando de 16 para 20 times, que formam a maior competição regional do país, divididos em 4 grupos de 5 times em cada.
A Bahia é representada pelo Vitória, segundo maior campeão da competição com quatro taças, além de Jacuipense e Juazeirense, equipes do interior do estado. Enquanto os Leões se classificaram via campeonato estadual, o Cancão de Fogo obteve sua vaga pelo ranking.
Uma dessas vagas, inicialmente, seria destinada ao Bahia, mas o atual campeão ficou de fora por ter participado da Copa Libertadores em 2026. A CBF determinou para esta temporada que os clubes que jogam competições da Conmebol não podem disputar torneios regionais.
Grupos do Nordestão 2026
Grupo A
- Vitória
- Asa
- Sousa
- Itabaiana
- Fluminense
Grupo B
- Juazeirense
- CRB
- Botafogo-PB
- Confiança
- Piauí
Grupo C
- Ceará
- Sport
- América de Natal
- Imperatriz
- Ferroviário
Grupo D
- Fortaleza
- Retrô
- ABC
- Maranhão
- Jacuipense
Dinâmica da Copa do Nordeste
O grupo A irá enfrentar o grupo B, enquanto o grupo C irá enfrentar o grupo D. O objetivo é manter os clássicos locais nos duelos entre os grupos.
Cada time jogará 5 partidas, sendo 2 jogos como mandante e 2 como visitante. Com exceção dos times do pote A e do pote C que farão três jogo como mandante.
Os dois melhores de cada grupo passam de fase, avançando para às quartas de final. Com 4 grupos de dois clubes com partida única.
A terceira fase da competição será as semifinais, que irão ser disputadas em partidas de ida e volta.
A final será decidida em partidas de ida e volta.
Datas da Competição
A primeira partida da competição irá acontecer no dia 25 de março. A final está marcada para o dia 7 de junho.
1ª FASE
- 1ª rodada: 25 ou 26 de março;
- 2ª rodada: 28 ou 29 de março;
- 3ª rodada: 8 ou 9 de abril;
- 4ª rodada: 15 ou 16 de abril;
- 5ª rodada: 29 ou 30 de abril.
QUARTAS DE FINAL
- 6 ou 7 de maio.
SEMIFINAIS
- Ida: 20 de maio;
- Volta: 27 de maio.
FINAL
- Ida: 3 de junho;
- Volta: 7 de junho.
