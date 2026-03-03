Copa do Nordeste 2026: Veja grupos e o novo formato com 20 times

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação / CBF

Os grupos da Copa do Nordeste 2026 foram definidos em sorteio, que aconteceu nessa terça-feira, 3. O número de times participantes desta edição aumentou, passando de 16 para 20 times, que formam a maior competição regional do país, divididos em 4 grupos de 5 times em cada.

A Bahia é representada pelo Vitória, segundo maior campeão da competição com quatro taças, além de Jacuipense e Juazeirense, equipes do interior do estado. Enquanto os Leões se classificaram via campeonato estadual, o Cancão de Fogo obteve sua vaga pelo ranking.

Uma dessas vagas, inicialmente, seria destinada ao Bahia, mas o atual campeão ficou de fora por ter participado da Copa Libertadores em 2026. A CBF determinou para esta temporada que os clubes que jogam competições da Conmebol não podem disputar torneios regionais.

Grupos do Nordestão 2026

Grupo A

Vitória

Asa

Sousa

Itabaiana

Fluminense

Grupo B

Juazeirense

CRB

Botafogo-PB

Confiança

Piauí

Grupo C

Ceará

Sport

América de Natal

Imperatriz

Ferroviário

Grupo D

Fortaleza

Retrô

ABC

Maranhão

Jacuipense

Dinâmica da Copa do Nordeste

O grupo A irá enfrentar o grupo B, enquanto o grupo C irá enfrentar o grupo D. O objetivo é manter os clássicos locais nos duelos entre os grupos.

Cada time jogará 5 partidas, sendo 2 jogos como mandante e 2 como visitante. Com exceção dos times do pote A e do pote C que farão três jogo como mandante.

Os dois melhores de cada grupo passam de fase, avançando para às quartas de final. Com 4 grupos de dois clubes com partida única.

A terceira fase da competição será as semifinais, que irão ser disputadas em partidas de ida e volta.

A final será decidida em partidas de ida e volta.

Datas da Competição

A primeira partida da competição irá acontecer no dia 25 de março. A final está marcada para o dia 7 de junho.

1ª FASE

1ª rodada: 25 ou 26 de março;

2ª rodada: 28 ou 29 de março;

3ª rodada: 8 ou 9 de abril;

4ª rodada: 15 ou 16 de abril;

5ª rodada: 29 ou 30 de abril.

QUARTAS DE FINAL

6 ou 7 de maio.

SEMIFINAIS

Ida: 20 de maio;

Volta: 27 de maio.

FINAL