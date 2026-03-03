Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO NORDESTE 2026

Copa do Nordeste 2026: Veja grupos e o novo formato com 20 times

Sorteio define confrontos e dinâmica inédita: confira onde seu time ficou e como funciona o novo regulamento da Lampions

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

03/03/2026 - 16:44 h | Atualizada em 03/03/2026 - 17:47

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste -

Os grupos da Copa do Nordeste 2026 foram definidos em sorteio, que aconteceu nessa terça-feira, 3. O número de times participantes desta edição aumentou, passando de 16 para 20 times, que formam a maior competição regional do país, divididos em 4 grupos de 5 times em cada.

A Bahia é representada pelo Vitória, segundo maior campeão da competição com quatro taças, além de Jacuipense e Juazeirense, equipes do interior do estado. Enquanto os Leões se classificaram via campeonato estadual, o Cancão de Fogo obteve sua vaga pelo ranking.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma dessas vagas, inicialmente, seria destinada ao Bahia, mas o atual campeão ficou de fora por ter participado da Copa Libertadores em 2026. A CBF determinou para esta temporada que os clubes que jogam competições da Conmebol não podem disputar torneios regionais.

Grupos do Nordestão 2026

Grupo A

  • Vitória
  • Asa
  • Sousa
  • Itabaiana
  • Fluminense

Grupo B

  • Juazeirense
  • CRB
  • Botafogo-PB
  • Confiança
  • Piauí

Grupo C

  • Ceará
  • Sport
  • América de Natal
  • Imperatriz
  • Ferroviário

Grupo D

  • Fortaleza
  • Retrô
  • ABC
  • Maranhão
  • Jacuipense

Leia Também:

Já pensou no Brasil? Liga planeja rodada completa com camisas retrô
Em meio à ataques do Irã, jato de Cristiano Ronaldo deixa a Arábia
Barradão recebe lançamento da camisa comemorativa da CBF Academy

Dinâmica da Copa do Nordeste

O grupo A irá enfrentar o grupo B, enquanto o grupo C irá enfrentar o grupo D. O objetivo é manter os clássicos locais nos duelos entre os grupos.

Cada time jogará 5 partidas, sendo 2 jogos como mandante e 2 como visitante. Com exceção dos times do pote A e do pote C que farão três jogo como mandante.

Os dois melhores de cada grupo passam de fase, avançando para às quartas de final. Com 4 grupos de dois clubes com partida única.

A terceira fase da competição será as semifinais, que irão ser disputadas em partidas de ida e volta.

A final será decidida em partidas de ida e volta.

Datas da Competição

A primeira partida da competição irá acontecer no dia 25 de março. A final está marcada para o dia 7 de junho.

1ª FASE

  • 1ª rodada: 25 ou 26 de março;
  • 2ª rodada: 28 ou 29 de março;
  • 3ª rodada: 8 ou 9 de abril;
  • 4ª rodada: 15 ou 16 de abril;
  • 5ª rodada: 29 ou 30 de abril.

QUARTAS DE FINAL

  • 6 ou 7 de maio.

SEMIFINAIS

  • Ida: 20 de maio;
  • Volta: 27 de maio.

FINAL

  • Ida: 3 de junho;
  • Volta: 7 de junho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf Copa do Nordeste esportes Futebol nordestino Lampions League sorteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa do Nordeste
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Taça da Copa do Nordeste
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Taça da Copa do Nordeste
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Taça da Copa do Nordeste
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x