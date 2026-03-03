TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO
Em meio à ataques do Irã, jato de Cristiano Ronaldo deixa a Arábia
Aeronave do craque, avaliada em R$ 420 milhões, decolou rumo a Madri logo após drones atingirem a Embaixada dos EUA
Por Valdomiro Neto
O jato particular do jogador português Cristiano Ronaldo deixou a Arábia Saudita na madrugada desta terça-feira, dia 3, após a escalada dos ataques no Oriente Médio.
Segundo informações de rastreamento aéreo divulgadas pelo jornal inglês The Sun, a aeronave decolou por volta das 20h e pousou em Madri um pouco depois da primeira hora do dia.
Até o momento, não existe confirmação se o atacante português, juntamente com sua companheira Georgina Rodríguez e os cinco filhos, estava a bordo da aeronave.
Essa movimentação aconteceu depois dos relatos de dois ataques com drones atingirem a Embaixada dos Estados Unidos na capital Riad, na Arábia Saudita, após as ofensivas entre Irã, Israel e Estados Unidos.
Início dos ataques no Oriente Médio
A onda de ataques começou no sábado, 28, quando os Estados Unidos coordenaram um ataque aéreo contra o Irã, em conjunto com Israel. Mísseis atingiram áreas próximas ao palácio presidencial, o que culminou na morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.
O Irã respondeu imediatamente, disparando mísseis contra o território israelense, além de iniciar ataques a bases americanas espalhadas pelo território.
Após o início dos ataques, milhares de estrangeiros deixaram a região. O conflito já entra em seu quarto dia, e as autoridades locais reforçaram as medidas de segurança em áreas estratégicas.
Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita
Cristiano Ronaldo chegou ao território árabe após deixar o Manchester United, na temporada de 2022/23.
Com a camisa do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo acumula 137 partidas, com 121 gols marcados e 23 assistências distribuídas.
Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais bem pagos no mundo, com ganhos anuais próximos a 275 milhões de dólares.
