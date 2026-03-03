Em meio à ataques do Irã, jato de Cristiano Ronaldo deixa a Arábia

Siga o A TARDE no Google

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al Nassr - Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

O jato particular do jogador português Cristiano Ronaldo deixou a Arábia Saudita na madrugada desta terça-feira, dia 3, após a escalada dos ataques no Oriente Médio.

Segundo informações de rastreamento aéreo divulgadas pelo jornal inglês The Sun, a aeronave decolou por volta das 20h e pousou em Madri um pouco depois da primeira hora do dia.

Até o momento, não existe confirmação se o atacante português, juntamente com sua companheira Georgina Rodríguez e os cinco filhos, estava a bordo da aeronave.

Essa movimentação aconteceu depois dos relatos de dois ataques com drones atingirem a Embaixada dos Estados Unidos na capital Riad, na Arábia Saudita, após as ofensivas entre Irã, Israel e Estados Unidos.

Início dos ataques no Oriente Médio

A onda de ataques começou no sábado, 28, quando os Estados Unidos coordenaram um ataque aéreo contra o Irã, em conjunto com Israel. Mísseis atingiram áreas próximas ao palácio presidencial, o que culminou na morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

O Irã respondeu imediatamente, disparando mísseis contra o território israelense, além de iniciar ataques a bases americanas espalhadas pelo território.

Após o início dos ataques, milhares de estrangeiros deixaram a região. O conflito já entra em seu quarto dia, e as autoridades locais reforçaram as medidas de segurança em áreas estratégicas.

Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo chegou ao território árabe após deixar o Manchester United, na temporada de 2022/23.

Com a camisa do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo acumula 137 partidas, com 121 gols marcados e 23 assistências distribuídas.

Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais bem pagos no mundo, com ganhos anuais próximos a 275 milhões de dólares.