Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RUMO À COPA

Amistoso Brasil x Venezuela: onde assistir e prováveis escalações

As seleções entram em campo nesta quarta-feira, 4, às 18h, no CT do México

Marina Branco

Por Marina Branco

03/03/2026 - 10:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Seleção Brasileira feminina
Seleção Brasileira feminina -

A Copa do Mundo no Brasil está batendo na porta, e a Seleção Brasileira feminina está se preparando em alto nível. Nesta quarta-feira, 4, às 18h, a Canarinha encara a Venezuela em amistoso internacional da Data Fifa no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca, no México.

Assim, o técnico Arthur Elias tem mais uma chance de testar elenco e formação para o time que disputará o Mundial em casa em 2027, em meio a uma boa fase nos amistosos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nordestino que defendia a Seleção Espanhola anuncia aposentadoria
Recado a Neymar? Lula avisa que Seleção não terá convocação "por nome"
Ex-Bahia, campeão do mundo pela Seleção, é condenado à prisão

Depois do 5 a 2 sobre a Costa Rica, a tendência é de um Brasil com a mesma proposta agressiva, pressionando quando perde, atacando e acelerando nos espaços abertos.

Historicamente, o Brasil costuma se dar bem frente às hermanas da Venezuela. Na Copa América Feminina de 2025, a Amarelinha venceu por 2 a 0, aumentando as expectativas para o encontro em 2026.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza, Tamires; Duda Sampaio, Kerolin, Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaqueline Ribeiro, Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodríguez, Yenefer Giménez, Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Bárbara Olivieri; Deyna Castellanos, Bárbara Martínez, Génesis Flórez. Técnico: Ricardo Belli.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amistoso internacional Arthur Elias copa do mundo feminina futebol feminino seleção brasileira Transmissão SporTV

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Seleção Brasileira feminina
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Seleção Brasileira feminina
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Seleção Brasileira feminina
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Seleção Brasileira feminina
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x