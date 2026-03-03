RUMO À COPA
Amistoso Brasil x Venezuela: onde assistir e prováveis escalações
As seleções entram em campo nesta quarta-feira, 4, às 18h, no CT do México
Por Marina Branco
A Copa do Mundo no Brasil está batendo na porta, e a Seleção Brasileira feminina está se preparando em alto nível. Nesta quarta-feira, 4, às 18h, a Canarinha encara a Venezuela em amistoso internacional da Data Fifa no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca, no México.
Assim, o técnico Arthur Elias tem mais uma chance de testar elenco e formação para o time que disputará o Mundial em casa em 2027, em meio a uma boa fase nos amistosos.
Depois do 5 a 2 sobre a Costa Rica, a tendência é de um Brasil com a mesma proposta agressiva, pressionando quando perde, atacando e acelerando nos espaços abertos.
Historicamente, o Brasil costuma se dar bem frente às hermanas da Venezuela. Na Copa América Feminina de 2025, a Amarelinha venceu por 2 a 0, aumentando as expectativas para o encontro em 2026.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Globoplay.
Prováveis escalações
Brasil: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza, Tamires; Duda Sampaio, Kerolin, Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaqueline Ribeiro, Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias.
Venezuela: Nayluisa Cáceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodríguez, Yenefer Giménez, Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Bárbara Olivieri; Deyna Castellanos, Bárbara Martínez, Génesis Flórez. Técnico: Ricardo Belli.
