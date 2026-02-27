Nordestino que defendia a Seleção Espanhola anuncia aposentadoria

Diego Costa durante sua passagem no Chelsea - Foto: Justin Tallis | AFP

Agora ex-atleta conhecido por ter feito carreira sólida na Europa, Diego Costa anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol. Aos 37 anos, o atacante nascido em Lagarto-SE, mas naturalizado espanhol, confirmou ter pendurado as chuteiras.

Em entrevista no podcast 'El camino de Mario', do também ex-jogador Mário Suárez, Costa ainda disse que já está fora do futebol "há algum tempo", embora não tivesse comunicado publicamente a decisão de não jogar mais profissionalmente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Já tem um tempo que me aposentei. Algumas pessoas me procuravam por alguma coisa ou outra, mas minha gana acabou", revelou o ex-jogador hispano-brasileiro.

Carreira de Diego Costa

O último clube da carreira de Diego Costa foi o Grêmio, onde atuou em 2024. No entanto, seu principal momento no futebol brasileiro foi no Atlético-MG, quando se sagrou campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021.

No Velho Continente, fez história no Atletico de Madrid e Chelsea. Foram 215 jogos e 84 gols pela equipe espanhola, onde foi bicampeão da La Liga e campeão da Liga Europa, além do tricampeonato da Supercopa espanhola.

No Chelsea se sagrou bicampeão inglês e disputou 120 jogos pelo clube de Londres, com 59 gols e 24 assistências. Defendeu também Penafiel e Braga, de Portugal, Celta de Vigo, Albacete, Rayo Vallecano e Valladollid, na Espanha, Wolverhampton, na Inglaterra, além do Botafogo.

Embora tenha sido convocado para amistosos da Seleção Brasileira em 2013, Diego optou por defender a Espanha e se firmou em La Roja. Disputou a Copa do Mundo em 2014 e 2018, sendo titular em ambas.