PENDUROU AS CHUTEIRAS

Nordestino que defendia a Seleção Espanhola anuncia aposentadoria

Ex-atacante atuou por clubes brasileiros, mas fez sucesso no futebol europeu

João Grassi

Por João Grassi

27/02/2026 - 19:20 h

Diego Costa durante sua passagem no Chelsea
Diego Costa durante sua passagem no Chelsea

Agora ex-atleta conhecido por ter feito carreira sólida na Europa, Diego Costa anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol. Aos 37 anos, o atacante nascido em Lagarto-SE, mas naturalizado espanhol, confirmou ter pendurado as chuteiras.

Em entrevista no podcast 'El camino de Mario', do também ex-jogador Mário Suárez, Costa ainda disse que já está fora do futebol "há algum tempo", embora não tivesse comunicado publicamente a decisão de não jogar mais profissionalmente.

"Já tem um tempo que me aposentei. Algumas pessoas me procuravam por alguma coisa ou outra, mas minha gana acabou", revelou o ex-jogador hispano-brasileiro.

Carreira de Diego Costa

O último clube da carreira de Diego Costa foi o Grêmio, onde atuou em 2024. No entanto, seu principal momento no futebol brasileiro foi no Atlético-MG, quando se sagrou campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021.

No Velho Continente, fez história no Atletico de Madrid e Chelsea. Foram 215 jogos e 84 gols pela equipe espanhola, onde foi bicampeão da La Liga e campeão da Liga Europa, além do tricampeonato da Supercopa espanhola.

No Chelsea se sagrou bicampeão inglês e disputou 120 jogos pelo clube de Londres, com 59 gols e 24 assistências. Defendeu também Penafiel e Braga, de Portugal, Celta de Vigo, Albacete, Rayo Vallecano e Valladollid, na Espanha, Wolverhampton, na Inglaterra, além do Botafogo.

Embora tenha sido convocado para amistosos da Seleção Brasileira em 2013, Diego optou por defender a Espanha e se firmou em La Roja. Disputou a Copa do Mundo em 2014 e 2018, sendo titular em ambas.

aposentadoria Diego Costa

x