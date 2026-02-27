Brasil x Costa Rica: Onde assistir, horário e escalações do amistoso

Siga o A TARDE no Google

Brasil x Costa Rica Feminino em campo - Foto: Fabio Souza/CBF

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino enfrenta a seleção da Costa Rica nesta sexta-feira, dia 27, no primeiro compromisso da temporada de 2026. O amistoso abre um novo ciclo de observações e consolidação do grupo para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027. Após este duelo, os próximos desafios da seleção brasileira serão contra as equipes da Venezuela e do México.

A partida será disputada no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, na Costa Rica, com início marcado para às 22h (horário de Brasília).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ficha Técnica

Costa Rica x Brasil

Onde Assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê; Yasmin, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Ana Vitória (Brena) e Luany; Kerolin, Bia Zaneratto (Gabi Zanotti) e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias

Costa Rica: Genesis Perez; Daniela Meija, Mariana Benavides, Marian Solano e Maria Coto; González, Raquel Rodríguez, Chinchilla e Melissa Herrera; Aguilar e Sheika Scott. Técnica: Lindsay Camila