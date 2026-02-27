Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMISTOSO INTERNACIONAL

Brasil x Costa Rica: Onde assistir, horário e escalações do amistoso

Seleção Feminina estreia em 2026 de olho na Copa do Mundo de 2027

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/02/2026 - 16:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Brasil x Costa Rica Feminino em campo
Brasil x Costa Rica Feminino em campo -

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino enfrenta a seleção da Costa Rica nesta sexta-feira, dia 27, no primeiro compromisso da temporada de 2026. O amistoso abre um novo ciclo de observações e consolidação do grupo para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027. Após este duelo, os próximos desafios da seleção brasileira serão contra as equipes da Venezuela e do México.

A partida será disputada no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, na Costa Rica, com início marcado para às 22h (horário de Brasília).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ficha Técnica

Costa Rica x Brasil

Leia Também:

Vitória fecha acordo para renegociar dívida por Claudinho; entenda
Vitória x Jacuipense: onde assistir e prováveis escalações da semifinal do Baianão
Bahia x Juazeirense: onde assistir e escalações da semifinal do Baianão

Onde Assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê; Yasmin, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Ana Vitória (Brena) e Luany; Kerolin, Bia Zaneratto (Gabi Zanotti) e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias

Costa Rica: Genesis Perez; Daniela Meija, Mariana Benavides, Marian Solano e Maria Coto; González, Raquel Rodríguez, Chinchilla e Melissa Herrera; Aguilar e Sheika Scott. Técnica: Lindsay Camila

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amistoso internacional Brasil x Costa Rica Copa do Mundo feminina 2027 futebol feminino Seleção Brasileira feminina Sportv ao vivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasil x Costa Rica Feminino em campo
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Brasil x Costa Rica Feminino em campo
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Brasil x Costa Rica Feminino em campo
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Brasil x Costa Rica Feminino em campo
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x