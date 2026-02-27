AMISTOSO INTERNACIONAL
Brasil x Costa Rica: Onde assistir, horário e escalações do amistoso
Seleção Feminina estreia em 2026 de olho na Copa do Mundo de 2027
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
A Seleção Brasileira de Futebol Feminino enfrenta a seleção da Costa Rica nesta sexta-feira, dia 27, no primeiro compromisso da temporada de 2026. O amistoso abre um novo ciclo de observações e consolidação do grupo para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027. Após este duelo, os próximos desafios da seleção brasileira serão contra as equipes da Venezuela e do México.
A partida será disputada no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, na Costa Rica, com início marcado para às 22h (horário de Brasília).
Ficha Técnica
Costa Rica x Brasil
Leia Também:
Onde Assistir
A partida terá transmissão do SporTV.
Prováveis escalações
Brasil: Lelê; Yasmin, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Duda Sampaio, Ana Vitória (Brena) e Luany; Kerolin, Bia Zaneratto (Gabi Zanotti) e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias
Costa Rica: Genesis Perez; Daniela Meija, Mariana Benavides, Marian Solano e Maria Coto; González, Raquel Rodríguez, Chinchilla e Melissa Herrera; Aguilar e Sheika Scott. Técnica: Lindsay Camila
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes