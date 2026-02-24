Ex-Bahia campeão do mundo pela Seleção é condenado à prisão

Viola em campo pela seleção brasileira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-jogador Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola, foi condenado a 3 anos e 10 meses de prisão em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo.

O processo foi aberto pela sua ex-esposa há 14 anos, em 2012, quando Viola se trancou em casa com o filho depois de ter perdido a guarda dele para ex-mulher. Na ocasião, uma espingarda, um revólver e munições foram encontrados na residência pela polícia.

O ex-jogador, que chegou a ficar cinco meses preso, terá que pagar uma multa fixada no valor do salário mínimo do ano em que a ação teve início — em 2012. Vale mencionar que Viola pode recorrer da decisão.

O juiz Gustavo Nardi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgou o caso e aceitou o pedido Ministério Público, conenando o ex-atleta. Contudo, a pena foi substituída por serviços comunitários pelo mesmo período da sentença em entidade a ser definida pelo Juízo de Execuções.

Hoje com 57 anos, Viola foi campeão da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira e passou por grandes como Bahia, Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco. O atleta atuava como centroavante e também atuou no futebol espanhol e turco.