Gigante da Série A cria conselho para virar SAF e fugir da crise
A dívida do Corinthians gira em torno de R$ 2,8 bilhões e aumenta a necessidade de SAF
Por Marina Branco
Em meio à leva de clubes que vêm se tornando SAF no cenário do futebol brasileiro, o Corinthians começou a ir em busca de sua própria transformação. Diante da crise financeira que vem enfrentando, o clube paulista entendeu a SAF como uma alternativa viável, e está se organizando para realizá-la.
O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, oficializou a criação de um grupo técnico encarregado de analisar a possível transformação do Timão em Sociedade Anônima do Futebol, além de avaliar outros mecanismos jurídicos, como recuperação judicial ou extrajudicial.
A comissão terá prazo de 60 dias para apresentar um relatório detalhado com diagnósticos, projeções e recomendações. O documento deverá apontar riscos, oportunidades e diferentes cenários, servindo de base para decisões futuras dos órgãos competentes do clube.
Historicamente contrário ao modelo de SAF, o presidente do Conselho reconheceu que o contexto atual exige reavaliação. "Sempre fui contra, mas hoje entendo que precisamos estudar. A questão tributária pesa, o ambiente mudou e o clube precisa encontrar saídas. Não podemos decidir no calor da narrativa externa", afirmou ao Globo Esporte.
Especialistas envolvidos
O grupo será composto por seis profissionais das áreas jurídica, tributária e de negócios do esporte:
- Andrei Kampff (Direito Esportivo);
- Diego Faria Guilherme (Direito Tributário);
- Eduardo Dias (CEO da Footure, consultoria de negócios no futebol);
- Fábio Prudente (Direito Privado e Desportivo);
- Pablo Arruda (Direito Societário e Planejamento Sucessório);
- Robson Ramos Luis Bujato (Direito Civil e conselheiro do clube).
Decisão final envolve torcida
A condução do debate institucional cabe ao próprio Conselho Deliberativo, não à diretoria executiva. A decisão final, contudo, dependerá da votação interna e dos associados, com a torcida corinthiana tendo a oportunidade de expressar sua opinião quanto à SAF.
Até então, não existem nem levantamentos oficiais da dívida do clube, nem de quanto vale o Corinthians. No entanto, de acordo com o último balancete divulgado, referente a novembro de 2025, a dívida bruta do Corinthians gira em torno de R$ 2,8 bilhões, aumentando a necessidade pela SAF.
