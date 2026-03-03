Menu
SOLUÇÃO

Gigante da Série A cria conselho para virar SAF e fugir da crise

A dívida do Corinthians gira em torno de R$ 2,8 bilhões e aumenta a necessidade de SAF

Marina Branco

Por Marina Branco

03/03/2026 - 11:53 h

Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians

Em meio à leva de clubes que vêm se tornando SAF no cenário do futebol brasileiro, o Corinthians começou a ir em busca de sua própria transformação. Diante da crise financeira que vem enfrentando, o clube paulista entendeu a SAF como uma alternativa viável, e está se organizando para realizá-la.

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, oficializou a criação de um grupo técnico encarregado de analisar a possível transformação do Timão em Sociedade Anônima do Futebol, além de avaliar outros mecanismos jurídicos, como recuperação judicial ou extrajudicial.

A comissão terá prazo de 60 dias para apresentar um relatório detalhado com diagnósticos, projeções e recomendações. O documento deverá apontar riscos, oportunidades e diferentes cenários, servindo de base para decisões futuras dos órgãos competentes do clube.

Historicamente contrário ao modelo de SAF, o presidente do Conselho reconheceu que o contexto atual exige reavaliação. "Sempre fui contra, mas hoje entendo que precisamos estudar. A questão tributária pesa, o ambiente mudou e o clube precisa encontrar saídas. Não podemos decidir no calor da narrativa externa", afirmou ao Globo Esporte.

Especialistas envolvidos

O grupo será composto por seis profissionais das áreas jurídica, tributária e de negócios do esporte:

  • Andrei Kampff (Direito Esportivo);
  • Diego Faria Guilherme (Direito Tributário);
  • Eduardo Dias (CEO da Footure, consultoria de negócios no futebol);
  • Fábio Prudente (Direito Privado e Desportivo);
  • Pablo Arruda (Direito Societário e Planejamento Sucessório);
  • Robson Ramos Luis Bujato (Direito Civil e conselheiro do clube).

Decisão final envolve torcida

A condução do debate institucional cabe ao próprio Conselho Deliberativo, não à diretoria executiva. A decisão final, contudo, dependerá da votação interna e dos associados, com a torcida corinthiana tendo a oportunidade de expressar sua opinião quanto à SAF.

Até então, não existem nem levantamentos oficiais da dívida do clube, nem de quanto vale o Corinthians. No entanto, de acordo com o último balancete divulgado, referente a novembro de 2025, a dívida bruta do Corinthians gira em torno de R$ 2,8 bilhões, aumentando a necessidade pela SAF.

corinthians crise financeira direito esportivo SAF sociedade anônima do futebol transformação esportiva

